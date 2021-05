Widzew - Tychy. Trener Tomasz Włodarek zastąpi Marcina Broniszewskiego

Szkoleniowiec Widzewa w poprzednim spotkaniu z Arką Gdynia ukarany został czerwoną kartką i piątkowy mecz przeciwko GKS Tychy obejrzeć będzie musiał z trybun. - Jeśli chodzi o kierowanie zespołem w takiej sytuacji, to tak naprawdę niewiele się zmienia. Myślę, że z perspektywy trybun inaczej widać spotkanie i można wyciągać inne wnioski. Z trybun lepiej widoczne jest przesuwanie się poszczególnych formacji czy współpraca defensywy z ofensywą. Na ławce prowadzącym trenerem będzie oczywiście Tomek Włodarek, który bardzo dużo widzi na boisku i świetnie analizuje grę - mówił Marcin Broniszewski.

Jaki będzie mecz z GKS?

W każdym meczu tworzymy przynajmniej po kilka sytuacji i musimy je wykorzystywać. Potrzeba nam więcej jakości w ich finalizacji. W tej fazie musimy być bardziej wyrafinowani, bo w spotkaniu z Termaliką piłkę meczową miał Marcin Robak, w poprzednim starciu z Arką Gdynia Marek Hanousek, ale zabrakło jakości w wykończeniu. Sposób dochodzenia do tych sytuacji jest widoczny, ale w kluczowych momentach musi pojawić się lepsza skuteczność - dodał trener Widzewa.

- Jako drużyna zagraliśmy dobrze w obronie, dla mnie indywidualnie to był chyba jeden z lepszych występów, ale wiadomo, że wymagam od siebie jeszcze więcej. Mam nadzieję, że to, co najlepsze dopiero przede mną. Jestem ofensywnym zawodnikiem, a wiadomo, że jako cały zespół strzelamy mało bramek, co nas boli i co musimy poprawić - powiedział Dominik Kun.