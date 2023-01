Widzew w Turcji mocno pracował i pozował do zdjęcia całej drużyny. Zdjęcia z Turcji Dariusz Kuczmera

Powoli do końca zmierza zgrupowanie piłkarzy Widzewa w Turcji. Czwartek minął pod znakiem treningu i pozowania do grupowego zdjęcia. W piątek widzewiacy zagrają z Dinamo Batumi, a później wracają do Łodzi. Autorem niezwykłych zdjęć jest Marcin Bryja/widzew.com