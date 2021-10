Widzew wygrał trudny mecz. Walczył do końca i to się opłacało. Czwarta setka ŁKS CoolPack

Koszykarki Widzewa odniosły czwarte zwycięstwo w czwartym meczu tym sezonie. Podopieczne trener Anny Chodery pokonała Eneę AZS AJ II w Gorzowie Wielkopolskim.

Łodzianki musiały sobie radzić bez kapitan drużyny. Przed meczem kontuzji doznała Jagoda Bandoch. Widzewianki źle rozpoczęły mecz - od 0:7, ale potrafiły pierwszą kwartę wygrać 20:13. Kiedy wydawało się, że sytuacja jest opanowana, nasze koszykarki w drugiej kwarcie zdobyły tylko sześć punktów (dwa z gry!) i na przerwę schodziły przegrywając 26:33.

Trzecią kwartę znów widzewianki zaczęły z wysokiego pułapu. Zdobyły 10 punktów z rzędu, a nie straciły żadnego. Później gra się wyrównała i na czwartą kwartę łodzianki wychodziły przegrywając 46:49.

Podopieczne trener Anny Chodery to koszykarki z charakterem. Wiadomo - widzewianki. Anna Kudelska doprowadziła do remisu 58:58, a później zdobyła ważne punkty na 61:60. Do końca meczu zostały 3 minuty 37 sekund. Celne rzuty notowały Oliwia Janicka, Natalia Gzinka i Nikola Tomasik, która zagrała bardzo dobry mecz. Młoda rozgrywająca miała 10 przechwytów. Zdobyła też istotne punkty w ostatniej minucie, podobnie jak Aida Miazek. Do końca było nerwowo, ale widzewianki utrzymały przewagę i wygrały czwarty mecz w sezonie.