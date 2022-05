Widzew z Miedzią, czyli mecz rówieśników i mecz beniaminków?

Kiedy 12 lat temu Widzew po raz ostatni do tej pory awansował do ekstraklasy, ową promocję wywalczył sobie także na wyjeździe. 16 maja 2010 roku Widzew wygrał w Nowym Sączu z Sandecją 6:1 (Darvydas Sernas 10, 30, Piotr Grzelczak 33, 75, Krzysztof Ostrowski 63, Przemysław Oziębała 85) w bezpośrednim meczu kandydatów do awansu. Było to na cztery kolejki przed końcem, teraz decyzje mogą zapaść w przedostatniej kolejce spotkań, a nawet jeszcze później.

Równie istotny jest dla Widzewa piątkowy mecz w Bielsku-Białej, w którym Podbeskidzie podejmuje Arkę Gdynia. Historia i to całkiem niedawna zna przypadki, kiedy to inni pomagali Widzewowi w uzyskaniu awansu. Tak było chociażby na finiszu drugiej ligii 2019/20, kiedy to Resovia zremisowała z Katowicami 1:1, a gdyby przegrała, Widzew nie uzyskałby awansu. Teraz może łodzianom pomóc Podbeskidzie. Może pokona Arkę, która ostatnio straciła impet, którym zachwycała na początku rundy wiosennej (m.in. 5:2 na Widzewie, a ostatnio 1:4 z Resovią i 0:2 z Miedzią).

Miejmy nadzieję, że w niedzielę w Legnicy świętować będą obie drużyny. Byłoby to też święto trenerów obu drużyn. Miedź i Widzew prowadzą rówieśnicy, byli reprezentanci Polski do lat 19 z drużyny, która wywalczyła mistrzostwo Europy w 2021 roku. Janusz Niedźwiedź (ur. 23 stycznia 1982) był powoływany do drużyny trenera Michała Globisza i Mirosława Dawidowskiego, ale ostatecznie na turniej do Finlandii nie pojechał. Jedną z gwiazd był tam Wojciech Łobodziński (ur. 20 października 1982). Później grał w pierwszej reprezentacji Polski, co nie udało się trenerowi Widzewa. Dziś obaj trenerzy są w gronie chwalonych trenerów. Obaj awansują do elity? ą