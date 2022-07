Widzew z podniesionym czołem. Zadecydował błysk geniuszu Biczachcziana

Janusz Niedźwiedź (trener Widzewa):

Z podniesionym czołem wróciliśmy do Ekstraklasy. Długo na nią czekaliśmy. Zagraliśmy dzisiaj naprawdę dobre spotkanie. Mieliśmy wystarczająco dobrych sytuacji, żeby je wykorzystać i przynajmniej jedną lub dwie bramki zdobyć. Jednak zadecydował błysk geniuszu Biczachcziana. Uczulaliśmy naszych zawodników na jego grę lewą nogą, ale strzelił to kapitalnie i trafił w samo okienko. Żałujemy, że nie przywozimy do Łodzi chociażby punktu, bo na ten jeden zasłużyliśmy.

W trakcie meczu już wcześniej myśleliśmy o zmianach, ale drużyna w drugiej połowie bardzo dobrze wyglądała i tak jak myśleliśmy, że Julek Letniowski może nie wytrzymać całego meczu, albo Marek Hanousek, czy ewentualnie Bartek Pawłowski, to było widać, że zawodnicy prezentowali się dobrze. Nawet przed tą zmianą Julek zrobił akcję, potem ruszył na pressing i to był moment kiedy go zmieniliśmy. Być może brakło kilku minut wcześniej żeby wpuścić Martina Kreuzrieglera, który może by nam więcej pomógł na lewej stronie, ale powtórzę, że zespół grał na dobrym poziomie i nie widzieliśmy potrzeby wcześniejszych zmian.