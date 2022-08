Widzew z Wisłą już z Markiem Hanouskiem i Jordi Sanchezem

Wyniki Wisły Płock szokują: 3:0 z Lechią Gdańsk, 4:0 z Wartą Poznań, 3:1 z Lechem Poznań, 4:1 z Miedzią Legnica, 2:2 z Pogonią Szczecin, 2:1 z Koroną Kielce.

– Wiadomo, że człowiek się cieszy i bardzo jest to bardzo fajny moment – mówił trener Wisły Płock Pavol Stano po meczu z Koroną. – Muszę tu powiedzieć, że mieliśmy plan na ten mecz, a mecz układał się, tak jak zaplanowaliśmy i z tego też się bardzo cieszę. Myślę, że pokazaliśmy, że potrafimy kontrolować.

W meczu Widzew - Wisła doszukujemy się analogii do spotkania Warta – Widzew. Poznański zespół przed meczem z łodzianami też miał na rozkładzie wszystkich beniaminków, a jak skończył się mecz w Grodzisku wszyscy wiemy. Nie mamy nic przeciwko temu, by taki scenariusz powtórzył się w sobotę.

O Widzewie już w samych superlatywach mówi cała futbolowa Polska, a po ewentualnym zatrzymaniu lidera komplementów nie będzie końca.

Czy trener Janusz Niedźwiedź, który umiejętnie rotuje składem i trafia z ustawieniem znów zaprezentuje swój trenerski kunszt? Cieszy, że do treningów wrócił Marek Hanousek, a gotowy do zajęć jest też Jordi Sanchez.

– Zobaczymy, cz Jordi zacznie mecz z Wisłą od pierwszej minuty, czy też z ławki – mówił trener Widzewa Janusz Niedźwiedź. – Wszedł w normalny trening. Wierzymy, że ta dwójka będzie gotowa do meczu z liderem. Czeka nas wymagający rywal, ale rywal, którego można pokonać.

Zapowiada się ciekawy mecz. Kibice liczą na pierwsze na własnym stadionie zwycięstwo Widzewa po długiej przerwie w ekstraklasie.

Gwiazdą drużyny Wisły Płock jest były napastnik ŁKS Łukasz Sekulski.

– Gdy debiutowałem w nowej drużynie byłem bardzo bliski strzelenie gola – mówił Łukasz Zjawiński.