Widzew - Zagłębie. Jesteśmy dzisiaj szczęśliwi. Nie tylko my w szatni, ale też kibice czy pracownicy klubu

Oto wypowiedzi za widzew.com:

Janusz Niedźwiedź (trener Widzewa): - Jesteśmy dzisiaj szczęśliwi. Nie tylko my w szatni, ale też kibice czy pracownicy klubu. Ciężko pracowaliśmy na to zwycięstwo. Nie mówię tylko o tym mikrocyklu, lecz też o naszej konsekwentnej pracy. To było wynikiem efektem kontynuowania tego, co robimy. Potrafiliśmy trzymać kontrolę nad tym meczem. Nie czuliśmy większego zagrożenia ze strony Zagłębia. Gratulacje dla zespołu, bo to nie jest takie proste wygrać z zespołem, który był tylko trzy punkty za nami, z doświadczonym ligowcem.

Długo nie pocieszymy się tym zwycięstwem, bo mamy kilka dni i już w piątek mierzymy się z Miedzią. Przed chwilą zawodnicy pojechali na trening. Cieszymy się, ale też dalej pracujemy, żeby podjąć kolejnego rywala. Będziemy musieli wznieść się na wyżyny. Wierzę, że damy radę.