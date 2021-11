Widzew zepsuje święto na stadionie Sandecji w Nowym Sączu?

Będzie to wyjątkowy, pierwszy mecz z udziałem kibiców na trybunach nowego stadionu w Nowym Sączu.

Drużyna najbliższego rywala Widzewa od kilku miesięcy trenuje i rozgrywa mecze na obcych stadionach choć zakładano, że pierwsze rozgrywki odbędą się przy ul. Kilińskiego jeszcze we wrześniu. Komisja Licencyjna PZPN pozytywnie zaopiniowała wniosek o możliwość rozgrywania spotkań Fortuna I ligi na własnym stadionie, pierwsze odbędzie się w środę (Sandecja Nowy Sącz - Skra Częstochowa, godz. 18), ale jeszcze bez udziału publiczności. Kibice będą mogli wziąć udział w meczu z Widzewem. Także fani Widzewa będą mogli uczestniczyć w tym spotkaniu. Odcierpieli bowiem karę za naganne zachowanie w derbach i nie mogli brać udziału w zorganizowanych wyjazdach do Resovii i Podbeskidzia Bielska-Białej. Mimo zakazu wielu kibiców pojawiło się pod Tatrami.

Sandecja to groźny zespół, zajmuje czwarte miejsce w tabeli ze stratą tylko pięciu punktów do Widzewa. W niedzielnym meczu Sandecja pokonała w Niepołomicach Arkę Gdynia 3:1. Do końca sezonu tylko pięć razy zagra na wyjazdach, co na pewno będzie korzystne dla drużyny trenera Dariusza Dudka, byłego obrońcy Widzewa.