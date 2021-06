Widzewiak Roku żegna się z klubem. Nikt po nim nie płacze...

To już jednak przeszłość. Od wielu miesięcy klubowi i Sadłeckiemu nie było po drodze. Władze klubu chciały uporządkować sprawy z własnością systemu biletowego, systemu transmisji, z bazami danych. Okazało się, że wszystko to jest własnością firmy Sadłeckiego, który ani myśli przekazać Widzewowi te aktywa, na które wydano grube pieniądze. Co więcej, Sadłecki zaczął sprzedawać stworzone w czasie pracy w Widzewie systemy innym klubom. Okazało się, że z podobnego oprogramowania korzystają już Polonia Warszawa, Skra Bełchatów czy Ruch Chorzów.

Nie przynosiły efektu prośby, namowy i przekonywanie do dogadania się. Co więcej, była realna groźba, że po przerwie pandemicznej kibice nie będą mogli skorzystać z systemu rezerwowania miejsc, bo Sadłecki długo odmawiał współpracy w tym zakresie (ostatecznie system zadziałał). Wszystko to sprawiło, że Widzew finalnie zdecydował zamknąć negocjacje i zlecić wykonanie nowego oprogramowania, które będzie już własnością klubu i nikt nie będzie go wykorzystywał do stawiania klubu pod ścianą. Tak skończyła się przygoda Widzewiaka Roku z klubem.