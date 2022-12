Widzewski Pan Tadeusz. Na wigilię byłych widzewiaków został zaproszony też legendarny kierownik

Lektura opowiadań o legendzie Widzewa powinna być w szkołach obowiązkowa, jak poemat Adama Mickiewicza. Dzieło o znanym nam człowieku zaczynałoby się trochę inaczej: „Widzewie, ojczyzno moja. Ty jesteś jak zdrowie, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto spędził tutaj całe życie”.

Tadeusz Gapiński ma 74 lata. 7 stycznia 2023 roku będą jego okrągłe urodziny. Mało kto pamięta, że w tym samym roku 1948, w którym urodził się nasz Pan Tadeusz, Widzew po raz pierwszy w historii zagrał w ekstraklasie... Symboliczne.

Tadeusz Gapiński związany jest z klubem z al. Piłsudskiego od 1964 r., kiedy to po przejściu z ŁKS, rozpoczął grę w drużynie juniorów. W dwa lata później, jako jeden z najzdolniejszych talentów piłkarskich młodego pokolenia Łodzi, bronił barw MKS Hala Sportowa, z którą zdobył tytuł mistrza Polski. Z MKS Hala został skierowany przez ówczesne władze sportowe do I-ligowego ŁKS, skąd na okres służby wojskowej powędrował do bydgoskiego Zawiszy. W roku 1974 Tadeusz Gapiński wreszcie powrócił do ukochanego Widzewa.