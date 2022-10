Widzewski ulubieniec Zbigniewa Bońka zachęca do kupna koszulki retro. Jaka cena koszulki?

Muzeum Widzewa szykuje dla fanów niespodziankę w postaci wystawy o udziale piłkarzy Widzewa w Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej w latach 1974-2022. Choć było to dawno, to zdarzały się takie mecze, że w podstawowym składzie reprezentacji Polski znajdowało się nawet pięciu widzewiaków.

W tamtych czasach nie mogło zabraknąć naszych zawodników w kadrze na Mistrzostwa Świata. Najwięcej, bo po czterech, było ich w Hiszpanii (1982) i Meksyku (1986). W Hiszpanii barwy Widzewa reprezentowali Zbigniew Boniek, Władysław Żmuda, Józef Młynarczyk i Włodzimierz Smolarek. W Meksyku dwóch pierwszych zamienili Roman Wójcicki i Kazimierz Przybyś.

Szukając środków na stworzenie nowej wystawy Muzeum Widzewa zachęca kibiców do zakupu cegiełek w postaci kolejnej zrekonstruowanej przez współpracowników instytucji koszulki noszonej przez piłkarzy Wielkiego Widzewa. Jak zwykle każda koszulka będzie miała nadrukowany indywidualny numer, a do każdej koszulki zostanie wydany oddzielny certyfikat. W rolę modela wcielił się napastnik ekstraklasowego Widzewa - katalończyk Jordi Sanchez. Cena koszulki: 250 zł. Zbieranie zamówień: 8-16 października. Czas realizacji: ok. 1,5 miesiąca od zakończenia zbierania zamówień.

Te koszulki retro cieszą się szczególnym sentymentem kibiców, nie tylko tych starszych. Ciekawe, że koszulki, w których grał i strzelał gole dla Widzewa Zbigniew Boniek promuje Jordi Sanchez – ulubieniec najsłynniejszego piłkarza klubu z al. Piłsudskiego. Trzymamy kciuki, żeby Jordi poszedł śladami piłkarzy wielkiego Widzewa. ą