Wielki sukces. Piłkarki TME UKS SMS Łódź wicemistrzyniami Polski

Łodzianki przypieczętowały sukces w wielkim stylu, wygrywając mecz ostatniej kolejki z Górnikiem w Łęcznej.

Podopieczne trenera Marka Chojnackiego zaczęły mecz z dużym animuszem. Nie zamierzały bronić wyniku remisowego, który też gwarantował im drugie miejsce.

W 27 minucie Klaudia Jedlińska trafiła w poprzeczkę.

W 30 sekundzie po przerwie łodzianki uzyskały prowadzenie. Anna Rędzia z lewego skrzydła podała do Klaudii Jedlińskiej, ta wycofała do Gabrieli Grzybowskiej, która z 10 metrów trafiła do siatki. Radość była ogromna.

Dziewczęta z klubu z ulicy Milionowej osiągnęły przewagę i strzeliły drugą bramkę. Z rzutu wolnego zza linii pola karnego Anna Rędzia krótko zagrała do Adriany Achcińskiej, która pięknym strzałem umieściła piłkę w siatce Górnika.

Trzy minuty później Adriana Achcińska sfaulowała rywalkę w polu karnym i Ewelina Kamczyk wykorzystała jedenastkę.

Łodzianki nie wypuściły wygranej z rąk. Po końcowym gwizdku na murawie stadionu w Łęcznej prezes UKS SMS Janusz Matusiak wycałował wszystkie bohaterki tego widowiska. Srebrny medal to wielki sukces prezesa klubu Janusza Matusiaka, trenera Marka Chojnackiego, sponsorów z Andrzejem Kuczyńskim z firmy TME na czele i oczywiście dziewcząt, które w tym sezonie grały rewelacyjnie.