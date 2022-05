Wielki sukces sportu w Zgierzu! Koszykarze awansowali do II ligi ZDJĘCIA

W pierwszym dniu zmagań gospodarze ponieśli minimalną porażkę z głównym kandydatem do awansu zespołem GKS Tychy 82:85. Podopieczni Bartłomieja Szczepaniaka w kolejnym spotkaniu pokonali po dogrywce AZS Politechnikę Warszawską 90:82. Wyniki meczów sprawiły, że ostatnie spotkanie turnieju pomiędzy Borutą, a Pogonią Ruda Śląska decydowało która z tych drużyn awansuje obok GKS Tychy do II ligi. Pojedynek trzymał kibiców w napięciu do ostatnich sekund. Ostatecznie zwycięstwo odnieśli nasi koszykarze 100:97. Po końcowym gwizdku zarówno na parkiecie jak i na trybunach zapanowała ogromna radość z sukcesu jakim jest awans do II ligi.

Komplet wyników :

GKS Tychy - MKK Interon Siejko Boruta Zgierz 85:82

Pogoń Ruda Śląska - AZS Politechnika Warszawska 94:88

MKK Interon Siejko Boruta Zgierz - AZS Politechnika Warszawska 90:82

GKS Tychy - Pogoń Ruda Śląska 94:79

AZS Politechnika Warszawska - GKS Tychy 74:88

Pogoń Ruda Śląska - MKK Interon Siejko Boruta Zgierz 97:100