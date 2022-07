Wielkie emocje. Żużlowcy drużyny H. Skrzydlewska Orzeł Łódź nie dali rady w walce z drużyną mającą nóż na gardle Dariusz Kuczmera

Brady Kurtz w ekwilibrystycznej pozycji na motocyklu Fot. Krzysztof Szymczak

Żużel. Przed ostatnim meczem rundy zasadniczej żużlowcy drużyny H. Skrzydlewska Orzeł Łódź mieli już pewne miejsce w play-off. Mimo to, ostatni mecz z ROW w Rybniku był pasjonującym widowiskiem. To był kapitalny mecz - podsumowali komentatorzy Canal Plus.