Wielkie gwiazdy w Tomaszowie Mazowieckim - w piątek rusza Puchar Świata w łyżwiarstwie szybkim

Sezon dla łyżwiarzy szybkich z długiego toru wkracza w decydującą fazę. Najbliższe zawody PŚ w Arenie Lodowej będą ostatnią okazją do wywalczenia przepustek do finałowego turnieju cyklu, którego gospodarzem za tydzień również będzie Tomaszów Mazowiecki (17-19 lutego), a także do mistrzostw świata w Heerenveen (2-5 marca).

Od początku sezonu w obozie biało-czerwonych panuje przekonanie, że najwyższa dyspozycja ma przyjść na jego końcowy etap. W maju ubiegłego roku w sztabie szkoleniowym kadry narodowej doszło do zmian – trenerem głównym został Paweł Abratkiewicz, a pomocą przy opiece nad sprinterami służy Artur Waś,