Wielkie wydarzenie rugby na Widzewie. Zespół Master Pharm dużo silniejszy

Zespół Master Pharm jest dużo silniejszy od Pogoni. Mecz odbędzie się przy włączonych światłach na stadionie Widzewa. Początek o godz. 17. Bilety – 20 zł. Dzieci do lat 7 mają zapewniony wstęp wolny.

Podopieczni trenera Przemysława Szyburskiego już tydzień temu pokazali, że są mocni. Zaraz po meczu z Ogniwem w Sopocie trener Master Pharm Łódź mówił: – Mecz został wygrany dobrą grą obrony. Wspomaganie, przemieszczanie się na całej szerokości boiska, kontrola przestrzeni między zawodnikami – to przyniosło tak naprawdę spodziewany efekt. Zdobyliśmy cztery punkty, a chcieliśmy zagrać dobre spotkanie. Nie mieliśmy żadnej gry kontrolnej. Cieszymy się z takiego rozpoczęcia tej rundy. Mam nadzieję, że ze spotkania na spotkanie będzie coraz lepiej.

My jesteśmy przekonani, że do końca sezonu łodzianie meczu już nie przegrają.

Dostępne są już także Karnety Kibica na rundę wiosenną sezonu 2021/22. Cena karnetu na 5 łódzkich spotkań wynosi 100 zł. Do każdego karnetu wlepka 3D z herbem klubu oraz breloczek-piłeczka.

Kolejny rok współpracy Master Pharm z Toyota Łódź. Dobra drużyna - znakomite samochody – czytamy na Facebooku klubu. Umowę z Master Pharm rugby Łódź przedłużył sponsor Immergas Polska. ą