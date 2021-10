Wieluńska policja zatrzymała osobówkę na S8. Samochodem podróżowało 11 cudzoziemców

Wieluńscy policjanci, którzy w poniedziałek 18 października patrolowali trasę S8 około godz. 12 zwrócili uwagę na kię sorento z przyciemnianymi bocznymi szybami. Funkcjonariusze zatrzymali pojazd do kontroli. Okazało się, że osobówką podróżuje łącznie 11 osób.

Pojazdem kierował 30-letni obywatel Syrii. Mężczyzna przewoził samochodem osobowym 10 obywateli Iraku w wieku od 18 do 26. W związku z popełnionym wykroczeniem przekroczenia dopuszczalnej liczby pasażerów kierowcy zatrzymano prawo jazdy oraz ukarano go mandatem karnym. Okazało się również, że samochód nie posiadał aktualnych badań technicznych, co skutkowało zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. Na miejscu wieluńskich funkcjonariuszy wsparli również policjanci z sieradzkiej komendy - relacjonuje asp. sztab. Agnieszka Kulawiecka z sieradzkiej policji.