Wisła - Widzew. Płynność finansowa Widzewa po wpłatach zaległości. Działaczy wywieźć na taczkach

Jedno z pytań tego interesującego wywiadu brzmiało: Jak wyglądają finanse Widzewa? Czy płynność finansowa klubu jest zagrożona?

Prezes Mateusz Dróżdż odpowiedział: – Aby uciąć wszystkie spekulacje na ten temat – płynność po wpłatach zaległości, które miały miejsce wczoraj, nie jest zagrożona. Nie mamy pożyczek, można powiedzieć, że sami na siebie zarabiamy, a to nie jest takie oczywiste w naszym kraju. Zdajemy sobie sprawę też, że oczekiwania w Widzewie będą jeszcze większe. Wielokrotnie słyszałem, że klub na wzór innych powinien się zadłużyć. W biznesie jest to przecież normalna rzecz, tak robi wiele klubów w Polsce. To oczywiście jest możliwe, ale prawda jest jednak taka, że to zadłużenie, jeżeli nie ma wyniku sportowego, jest potem spłacane albo przez akcjonariat, chociażby podwyższeniem kapitału, albo poprzez dodatkowe środki z miasta, albo poprzez sprzedaż młodych zawodników. My, przynajmniej na razie, nie dostaniemy pieniędzy z żadnego z tych źródeł, a kwestia transferów to wypadkowa wielu spraw.