Wizualizacja. Moto Arena Łódź z zadaszeniem. Będzie dach nad torem w Łodzi?

Dach umożliwiłby rywalizację żużlową na Moto Arena Łódź zawsze a więc m.in. bez względu na warunki atmosferyczne i przede wszystkim padający deszcz, w przypadku którego nawierzchnia toru staje się niemożliwa do rozegrania meczu.

Wcześniej Klub zaprezentował wizualizację umieszczenia identyfikacji klubowej na Moto Arenie Łódź od strony Al. Włókniarzy. To jedyny nowy obiekt wybudowany w ostatnich latach w Łodzi, który nie doczekał się jeszcze umieszczenia herbu klubowego na elewacji.

Trwa sprzedaż karnetów na sezon 2023 w eWinner 1. Lidze! Karnety w pierwszej kolejności można nabywać na stadionie Moto Arena Łódź w Kwiaciarni H. Skrzydlewska. Niebawem ruszy także dedykowany serwis internetowy do sprzedaży on-line.

– Rozpoczynamy stacjonarną sprzedaż karnetów na sezon 2023. Proponujemy kibicom do końca września karnet normalny w cenie promocyjnej 250 zł. Warto zauważyć, że jest to cena niższa, niż w zakończonym kilka dni temu sezonie a pamiętajmy, że koszty funkcjonowania klubu i organizacji imprez drastycznie wzrosły. Gdy słyszy się, jakie pieniądze oczekują zawodnicy na kolejny sezon to są to kwoty kilkukrotnie wyższe, niż do tej pory. Musimy to szaleństwo przeczekać. Tym bardziej zachęcamy kibiców do wsparcia klubu i zakupu karnetów – mówił na ostatniej konferencji prasowej Honorowy Prezes KŻ Orzeł Łódź Witold Skrzydlewski.