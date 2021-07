Włamał się do starej stacji benzynowej. Gdy na miejscu pojawiła się policja schował się pod biurkiem

21 lipca około godziny 17 zgierscy wywiadowcy dostali zgłoszenie o prawdopodobnym włamaniu do opuszczonego budynku po dawnej stacji paliw pod Strykowem. Jak się okazało, przejeżdżający obok - ojciec właściciela, zauważył zaparkowany na terenie stacji samochód, co go zaniepokoiło. Gdy zgłaszający zauważył wypchnięte jedno z okien budynku, nie miał już wątpliwości i postanowił zaalarmować mundurowych.

Złapanie włamywacza

Policyjni wywiadowcy, którzy dojechali na miejsce jako pierwsi postanowili wejść do pomieszczeń przez uszkodzone okno i skrupulatnie je sprawdzić. Gdy usłyszeli odgłosy dochodzące z jednego z pomieszczeń natychmiast tam ruszyli.