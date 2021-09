Włamanie do sklepu w Tomaszowie Mazowieckim. Zatrzymano trzy osoby w wieku od 16 do 27 lat!

Włamanie do sklepu w Tomaszowie Mazowieckim

Policjanci zatrzymali trzy osoby w wieku od 16 do 27 lat. Grupa oprócz włamania do sklepu ze sprzętem elektronicznym ma na swoim koncie kradzieże elementów blacharskich z dachu budynku użyteczności publicznej w Tomaszowie Mazowieckim.

Do kradzieży doszło we wrześniu 2021 roku. Sprawcy do wnętrza budynków dostawali się przez dach. Tej samej drogi używali do wydostania się z budynku, co wymagało dużej sprawności fizycznej. Straty, jakie poniósł sklep z tytułu uszkodzenia powierzchni dachowej i sufitu oraz skradzionego sprzętu szacuje się na blisko 60 tysięcy złotych. Dwukrotna kradzież miedzianych elementów dachu obiektu użyteczności publicznej przyniosła straty w wysokości łącznej 10 tysięcy złotych.

Przeprowadzona analiza zgromadzonego materiału we wszystkich sprawach wykazała, iż do przestępstw doszło w podobnym okresie na terenie miasta, a sposób działania sprawców był zbieżny i wymagał sprawności fizycznej i umiejętności poruszania się na wysokościach. Ustalenia własne, a także różnorodne metody policyjnych działań wykrywczych, doprowadziły do zatrzymania 23 września 2021 roku trzech tomaszowian w wieku 16, 17 i 27 lat. Podczas przeszukań między innymi w wynajętym na terenie Tomaszowa Mazowieckiego pokoju policjanci zabezpieczyli susz roślinny, który zostanie poddany dalszej analizie jak również kominiarki i linę wspinaczkową. - informuje rzecznik tomaszowskiej policji st. asp. Grzegorz Stasiak

Sprawcy spowodowali straty na blisko 70.000 złotych. Teraz 27-latkowi grozi kara nawet do 10 lat więzienia. O przyszłości jego nieletnich wspólników zdecyduje sąd rodzinny