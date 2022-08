Właściciel Widzewa specjalnie przerwał urlop. Widzew jest traktowany inaczej niż ŁKS

Konferencja rozpoczęła się od prezentacji filmu, rozesłanego także do naszej redakcji.

Tomasz Stamirowski następnie powiedział: - Przełożyłem urlop zaplanowany po meczu z Legią. Nie spodziewałem się, że tak będzie wyglądał mój pierwszy dzień urlopu. Pojawia się zmanipulowany film, który jest szkalowaniem prezesa i klubu. Jeśli to jest działalność miasta, to wymaga działania prawa. Kłamstwem jest to, że prezes przywozi transparenty. Prosimy, żeby ktoś się przyjrzał spółce miejskiej. Zostawiamy to miastu. To zniesławienie i działanie na szkodę Widzewa. Oprócz decyzji rozważymy też skutki prawne. To uderzenie w wizerunek Widzewa. To jest dalej kopanie klubu. Będzie reakcja klubu i prezesa. Nie możemy tego zostawić.

Z ubolewaniem muszę powiedzieć, że kontekst jest szerszy. Po pierwsze istnieją dywagacje, czy to stadion miejski czy stadion Widzewa. Oczywiście stadion zbudowało miasto, ale stadion użytkuje Widzew. Nie oczekujemy wielkiego wparcia, ale nie chcemy przeszkód. Zacznijmy od herbu. Na innym herb stadionie został zbudowany za pieniądze miejskie, a u nas były problemy, żeby powiesić herb wykonany za pieniądze klubu. Za branding stadionu też płacimy z własnej kieszeni.

Czekamy trzy miesiące na decyzję w sprawie trybuny Krzysztofa Surlita.

Loża prezydencka? Wszędzie loża główna jest w gestii klubu. Tam są zapraszani najważniejsi goście klubu. Utrzymywanie, że do loży głównej nie mogą wchodzić prezesi klubu jest chore. Trudno sobie wyobrazić, że w Bayernie Monachium Kahn z Beckenbauerem siedzą sobie gdzieś z boku, a nie w loży ze swoimi gośćmi. Chciałbym, żeby loża główna była lożą Wielkiego Widzewa. Witam się z Czarkiem Kuleszą przez taśmę, bo nie wchodzę do loży prezydenckiej. Chodzi o dobrą wolę, wszyscy mówią, jak ważny jest to klub dla miasta. Ale czemu to się zacina? Mamy ograniczenia, a chcemy żeby ten stadion był nasz. Chcemy żeby ten stadion był elementem tożsamości Łodzi.

Przekazałem w zeszłym sezonie 5 mln zł na Widzew. Wsparcie wszystkich klubów z budżetu miasta to 4 mln. Nasz stadion kosztował 124 mln zł, a koszt drugiego stadionu ponad 200 mln.

Jaka jest szansa na rozwiązanie problemu? Musimy usiąść i porozmawiać.