Właściciele Newcastle United wybiorą Śląsk, myśleli o Legii i Widzewie?

Śląsk Wrocław może niedługo zostać przejęty przez nowy fundusz inwestycyjny. Piotr Janas z „Gazety Wrocławskiej” informuje, że potencjalnym nowym właścicielem polskiego klubu jest spółka, która przejęła... Newcastle United.

Jesienią ubiegłego roku książę Muhammad ibn Salmanz dokonał już jednej wielkiej transakcji. Mike Ashley sprzedał Newcastle United właśnie podmiotowi, którym zarządza wspomniany Muhammad ibn Salmanz. Transakcja, na jaką się zdecydował, opiewała na 300 milionów funtów.

Według doniesień redaktora Piotra Janasa to nie pierwszy raz, gdy możni z Arabii Saudyjskiej interesują się klubem z Ekstraklasy. Jeszcze kilka miesięcy temu rozważano zainwestowanie w Legię Warszawa.

Kto wie, może właściciele Newcastle myśleli także o zainwestowaniu w Widzew. Pieniądze lubią ciszę, więc cicho sza.

Ekstraklasa SA opublikowała ramowy terminarz ligowy na sezon 2022/23. Składające się z 34 kolejek rozgrywki rozpoczną się w weekend 16-17 lipca, a ich zakończenie zaplanowano na 27-28 maja 2023 roku. Mecze PKO Ekstraklasy w 2022 roku będą rozgrywane do 13 listopada, co jest spowodowane mistrzostwami świata w Katarze. Wszystkie kolejki ligowe zostaną rozegrane w weekendy. Nowością dla Widzewa będzie także wczesny start rundy wiosennej. Przewidziany jest na 28 stycznia.

W środę 25 maja zarząd Widzewa Łódź spotkał się z burmistrzem Gminy Zelów, panem Tomaszem Jachymkiem. Podczas spotkania został podpisany list intencyjny o nawiązaniu współpracy pomiędzy czterokrotnym Mistrzem Polski a gminą z powiatu bełchatowskiego. ą