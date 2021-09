Wojewoda krytykuje uchwałę o zakazie wjazdu do Łodzi busów antyaborcyjnych

Rada Miejska Łodzi uchwałę przyjęła w środę, jej współautorem był Marcin Gołaszewski (KO/N), a inspiracją protesty łodzian po wizycie w sierpniu busa antyaborcyjnego obklejonego fotografiami porozrywanych płodów. Policja wylegitymowała 28 osób, które protestowały, jedną osobę skuto kajdankami, inną potraktowano gazem łzawiącym. Gołaszewski uzasadniał, że o taką uchwałę prosili go mieszkańcy Łodzi, którzy nie mając wyboru jako przechodnie musieli oglądać drastyczne treści.

- Żaden organ administracyjny nie ma prawa decydować, kto i co będzie mówił w debacie publicznej i czy to jest nieprzyzwoite, czy drastyczne - stwierdził w piątek wojewoda Bocheński. - Jest to naruszenie konstytucyjnego prawa własności, dlatego że mówimy o pojazdach. Każdy właściciel ma prawo w granicach ustaw i konstytucji robić ze swoją własnością to, czego chce. Jest to również naruszenie swobody przemieszczania się