Wojewoda łódzki przyśle specjalnych obserwatorów na mecz Widzewa z Jagiellonią!

Oświadczenie Biura Prasowego wojewody łódzkiego

Szanowni Państwo

- W ramach ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński zdecydował o wysłaniu swoich obserwatorów na najbliższy piątkowy mecz ekstraklasy, w którym piłkarze Widzewa zmierzą się z Jagiellonią. Nie jest to standardowa procedura. Wojewoda wysyła swoich przedstawicieli głównie na imprezy masowe o podwyższonym ryzyku. Decyzja dotycząca piątkowego starcia motywowana jest jednak bulwersującym opinię publiczną konfliktem między klubem a władzami miasta Łódź. Podejmowane działanie ma na celu obserwację działania służb jak również organizatora oraz wyeliminowanie niepożądanych sytuacji do których doszło podczas meczu Widzewa z Legią w sierpniu ubiegłego roku.

- Biorąc pod uwagę rożnego rodzaju naciski czy polityczne podchody ze strony rządzących Łodzią obawiam się prób prowokowania władz klubu - mówi wojewoda Tobiasz Bocheński. - Mogłoby dochodzić do wywierania presji czy balansowania na granicy prawa w celu wzbudzenia kontrowersji publicznych. Nie chciałbym, aby pojawiały się nowe pola konfliktu stad obecność bezstronnych obserwatorów. Powinno to zniechęcić potencjalnych awanturników od podejmowania działań. Uważam też, że konflikt został bezmyślnie wzbudzony przez władze Łodzi. Klub nie szukał zwady i był skoncentrowany na budowaniu drużyny oraz rozwoju marki, jaką jest bez wątpienia Widzew. Politycy z urzędu miasta z wielką butą i zarozumialstwem postanowili iść w zaparte. Nie widzą, że rzucają cień na wizerunek miasta, łódzkiego sportu i jakości relacji pomiędzy samorządem a prywatnymi podmiotami. Dla przyszłości i dobra lokalnego sportu rządzący Łodzią powinni zaprzestać ataków wymierzonych w Widzew. Jeżeli nie są w stanie zrobić nic dobrego to choć niech nie przeszkadzają.