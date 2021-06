Wola Chorzelowska letnią bazą łodzian z ŁKS

Bazą zespołu Jose Antonio Ochandoreny będzie, tak jak rok temu, Wola Chorzelowska. To kompleks hotelowo-rekreacyjny składający się między innymi z pełnowymarowego oświetlonego naturalnego boiska,. Ełkaesiacy przygotowywali się tam do sezonu już rok temu. W Woli Chorzelowskiej łodzianie mają trenować dziewięć dni. Rozegrają tam ponadto dwa mecze sparingowe. Na pierwszy ogień pójdzie ekstraklasowa Stal Mielec. Tą potyczkę zaplanowano na 3 lipca (sobota, godz. 13). Z kolei 7 lipca ełkaesiacy mają się zmierzyć ze Stalą Rzeszów (10.30). To drużyna, która w poprzednim sezonie uplasowała się na 10 miejscu w II lidze. 14 lipca ŁKS zmierzy się na swoim boisku z KKS Kalisz (18), zespołem który był o włos od awansu do I ligi, przegrał jednak finałowy mecz barażowy ze Skrą Częstochowa 0:3. Ostatni mecz kontrolny łodzianie powinni rozegrać na swoim boisku 17 lipca z Koroną Kielce. To spotkanie zaplanowano na trzy tercje po 45 minut. Nie można wykluczyć, że zespół z alei Unii 2 rozegra jeszcze jedno spotkanie kontrolne.

Pierwszoligowy sezon 2021/2022 ma wystartować w weekend 31 lipca - 1 sierpnia. Nie ma jeszcze terminarza. Ostatnią w tym roku kolejkę zaplanowano na weekend 4-5 grudnia. Pierwsze wiosenne mecze mają być rozegrane 26 i 27 lutego, natomiast zakończenie sezonu zaplanowano na 21-22 maja. ą