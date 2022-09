Wraca Mała Liga Rugby. Zapewniamy świetną zabawę dla młodych ludzi

W tym roku rozgrywki rozpoczną się 18 października a rozegrane zostaną przy ul. Północnej 36 dzięki uprzejmości KS Społem, który od kilku lat wspiera te rozgrywki swoimi obiektami.

W turnieju udział mogą brać drużyny podzielone na dwie kategorii wiekowe: klasy 5/6 i 7/8.

- Zapraszamy wszystkie łódzkie i nie tylko szkoły do udziału w naszym turnieju – mówi Małgorzata Tarasiewicz organizator i zawodniczka Venol Atomówek Łódź. – Sama swoją przygodę z rugby zaczynałam w Małej Lidze Rugby Tag. Zapewniamy świetną zabawę dla młodych ludzi. Ligę planujemy na dwa spotkania kolejne w listopadzie. Do turnieju można zgłaszać pod mailem [email protected] lub telefonicznie 530-228-424

- W ramach zgłoszenia się do ligi możemy zaproponować lekcje rugby w szkołach, a także wsparcie trenerów dla nauczycieli w przygotowaniu zawodników – zachęca Ernest Hejna trener. - Na zawodach do dyspozycji uczestników będzie woda oraz sprzęt do rozgrywania zawodów. Turniej jest bezpłatny dzięki wsparciu Miejskiego Programu Mikrograntów 2022 Łódź.

Turniej odbywa się dzięki wsparciu Miejskiego Programu Mikrograntów 2022 Łódź realizowanego przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS finansowany z budżetu Miasta Łodzi oraz przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.