Wybuch gazu w Przedborzu. Jedna osoba ranna trafiła do szpitala

Do wybuchu gazu w jednorodzinnym domu przy ulicy Korycińskiej w Przedborzu doszło w czwartek 26 sierpnia nad ranem. Wybuch spowodował pożar w jednym z pomieszczań.

Gdy strażacy dotarli na miejsce okazało się, że płonie jedno z pomieszczeń. Ranna została 68-letnia kobieta, która została przewieziona do szpitala. Poparzone ma 60 proc. ciała.

Podczas akcji strażacy wynieśli 2 butle z gazem (jak przypominają, zgodnie z przepisami, w jednym pomieszczeniu może być tylko jedna taka butla).

W akcji wzięło udział pięć zastępów straży pożarnej. Przyjechało również pogotowie i policja.

Strażacy apelują, by w domach, w których używane są kuchenki gazowe, instalować detektory gazu. Urządzenie dostępne jest w dobrych marketach budowlanych. Jak przekonują, do nieszczęścia w Przedborzu z pewnością by nie doszło, gdyby taki detektor był zamontowany.