Wybuchu w domu koło Skierniewic. Trwa akcja ratunkowa we wsi Kaczorów. Informacje 28.10.2021 Natalia Zwolińska

Do wybuchu doszło w czwartek, 28 października, we wsi Kaczorów, w gminie Nowy Kawęczyn. Około godziny 8 rano doszło do wybuchu w jednym z domów jednorodzinnych. W budynku przebywała starsza kobieta.