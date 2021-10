Wycieczki edukacyjne resortu Czarnka. 27 szkół samorządowych z Łodzi zgłosiło się po pieniądze z „Poznaj Polskę”

„Poznaj Polskę”. Dokąd jeżdżą uczniowie z województwa łódzkiego?

Przypomnijmy. Od początku września ministerstwo zachęcało szkoły, aby ich organy prowadzące (najczęściej samorządy) wnioskowały o rządowe dofinansowanie na wycieczki. Maksymalna kwota takiego wsparcia to 15 tys. zł, czyli 80 proc. kosztów trzydniowego wyjazdu – resztę ma dołożyć organ prowadzący (może przerzucić ją na rodziców uczniów). Ale warunkiem ubiegania się o pieniądze było wpisanie do programu wycieczki tzw. punktów edukacyjnych. Dla przykładu, na przełomie września i października, dwie klasy Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu, zwiedziły Trójmiasto – w tym Westerplatte i gdyńskie Muzeum Emigracji (łowickie LO zdobyło 15 tys.). A gmina Chąśno (w powiecie łowickim) pochwaliła się, że uczniowie jej dwóch podstawówek mają dofinansowanie (łącznie) ponad 35 tys. zł na różne wycieczki: m.in. do Warszawy, Torunia oraz Krakowa.