Wygrała piłka ręczna. Anilana zaprasza na zajęcia dziewczęta i chłopców

Projekt trwał od czerwca i obejmował cykliczne zajęcia z zakresu piłki ręcznej kierowane do uczniów czwartych klas dziesięciu łódzkich szkół podstawowych, dzielnicowych imprez rekreacyjno – sportowych ukierunkowanych na tę dyscyplinę sportową oraz miejskiego turnieju finałowego w zabawach i grach związanych z piłką ręczną i jej uproszczonymi formami.

Organizatorzy finałowej rywalizacji, głównie w osobie trenera UKS „Anilana” Roberta Sobóra, dołożyli wielu starań ,aby uczestniczące w imprezie dzieci poznały specyfikę piłki ręcznej oraz czerpały z niej radość i satysfakcję, nabywając jednocześnie nowych umiejętności, podnosząc także na wyższy poziom sprawność fizyczną.

Udział dzieci w projekcie wdrożył je do prowadzonego, w myśl reguł fair-play, współzawodnictwa sportowego i spowodował sprawdzenie się w konfrontacji z rówieśnikami rozwijając wiarę we własne siły, przełamując lęki, obawy i kompleksy.

Sześć serii rzutów karnych w finałowym spotkaniu

Finałowa rozgrywka, między Szkołą Podstawową nr 174 (dyrektor: Beata Rubinkowska; nauczyciel wf: Marcin Kotala), a Szkołą Podstawową nr 30 (dyrektor: Katarzyna Paluszewska-Jurkiewicz; nauczyciel wf: Tomasz Sokołowski), po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji zakończyła się wynikiem nierozstrzygniętym.

O zwycięstwie SP 174, zadecydowały wykonywane sześciokrotnie serie rzutów karnych.

Zawody sędziowali, niewiele starsi od uczestników, zawodnicy młodzieżowych grup UKS „Anilana”, a nagrody zwycięzcom wręczali wielokrotni złoci medaliści Mistrzostw Polski w kategoriach młodzieżowych i reprezentanci Polski Marcel Kamiński i Eryk Pisarkiewicz. Ich obecność podczas imprezy, dodatkowo mobilizowała i aktywizowała dzieci do rywalizacji.

Cykl zajęć i imprezy finałowe promujące piłkę ręczną związane są z działaniami Uczniowskiego Klubu Sportowego „Anilana” zachęcającymi łódzkie dzieci do uprawiania tej, mającej w Łodzi duże tradycje, dyscypliny sportu.

UKSAnilana zaprasza dziewczęta i chłopców na zajęcia i treningi

Klub, jako spadkobierca osiągnięć medalistów olimpijskich (Andrzeja Szymczaka, Zygfryda Kuchty i Ryszarda Przybysza) zaprasza dziewczęta i chłopców na zajęcia piłki ręcznej, które odbywają się w hali przy ulicy Sobolowej 1:

dla klas czwartych – w poniedziałki i środy o godzinie 16.30 oraz w soboty o godzinie 10.30.

Uczniów klas V klubowi trenerzy zapraszają: w poniedziałki, czwartki i piątki o godzinie 16.30, a dzieci z klas VI

we wtorki i czwartki o godzinie 16.30 oraz w soboty o godzinie 9.00.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne, a szczegółowych informacji udzielają trenerzy pod numerami telefonów:

klasy IV – 503 337 124; klasy V – 601 642 462; klasy VI – 603 664 189.

Zachęcamy zainteresowane dzieci i ich rodziców do podjęcia w tych trudnych, pandemicznych czasach jakiejkolwiek aktywności fizycznej i skorzystania z ofert kierowanych przez kluby sportowe do dzieci i młodzieży regionu łódzkiego.

Piłka ręczna to dyscyplina sportu, która rozwija wszechstronnie młodych ludzi i daje wiele satysfacji młodzieży. Tradycje piłki ręcznej w Łodzi są ogromne, popularność dyscypliny jest duża, o czym świadczy pełna hala podczas meczów przy ul. Sobolowej. ą