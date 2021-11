Wygrane drużyn Widzewa, ŁKS CoolPack i Grot F&F Automatyka Pabianice

Zgodnie z przewidywaniami ósme zwycięstwo w ósmym meczu tego sezonu pierwszej ligi odniosły koszykarki Widzewa, ale grały z najsłabszym zespołem w lidze – Ślęzą Wrocław. Wrocławianki mają dobrego nauczyciela, trenerem ich drużyny jest znany z pracy w Kutnie Jarosław Krysiewicz. To młoda, zdolna drużyna. Trener Widzewa Anna Chodera także dała pograć młodym zawodniczkom, ale łodzianki najlepiej grały, gdy na parkiecie była pierwsza piątka.

Pewne zwycięstwo odniosły koszykarki Grot F&F Automatyka Pabianice. W pierwszej kwarcie rozjechały rywalki 25:9.

Koszykarze ŁKSCoolPack Łódź nie mieli problemów z pokonaniem Sokoła w Ostrowie Mazowieckiej. Imponujące są statystyki Norberta Kulona – trafił 5 razy na 5 prób za dwa punkty, jedną trójkę na dwie próby, cztery z sześciu osobistych. Pod obiema tablicami królował Bartłomiej Bartoszewicz, który zebrał 16 piłek, osiem w obronie, tyle samo w ataku. Ponadto zanotował siedem wymuszonych fauli. Eval 25. Bartłomiej Bartoszewicz zasłużył na brawa.

Koszykarze Księżaka Łowicz przegrali w Kołobrzegu z Kotwicą. Gospodarzy do wygranej prowadził m.in. Amerykanin Remon Nelson, który zdobył 18 punktów. Kotwica nie przegrała meczu we własnej hali. Już do przerwy łowiczanie przegrywali 25 punktami.

Koszykarki Basketu Aleksandrów dzielnie walczyły o zwycięstwo w Gdańsku, ale tylko do przerwy, ale trzecia kwarta, przegrana dziesięcioma punktami zdecydowała o wygranej gospodyń.

Pierwsza liga mężczyzn:

Kotwica Kołobrzeg - Księżak Łowicz 104:73 (27:17, 33:18, 23:19, 21:19)

Księżak Łowicz: Daniel Dawdo 14, Arkadiusz Kobus 12, Michał Jankowski 12, Mateusz Fatz 10, Maksymilian Motel 9, Nikodem Kowalski 7, Piotr Robak 4, Michał Świderski 3, Jakub Stanios 2, Kacper Kramarz 0, Bartosz Dylik 0. Trener: Piotr Trepka.

Druga liga mężczyzn:

Sokół Ostrów Maz. - ŁKS Coolpack Łódź 66:88 (13:24, 15:18, 20:16, 18:30)

ŁKSCoolPack Łódź: Norbert Kulon 17, Bartosz Wróbel 17, Bartłomiej Bartoszewicz 16, Kacper Dominiak 13, Arkadiusz Świt 12, Michał Mycko 6, Karol Kołodziejczyk 4, Jakub Zapart 2, Piotr Keller 1, Kacper Maj 0. Trener: Piotr Zych.

Pierwsza liga kobiet:

Grupa B

Widzew Łódź – Ślęza IIWrocław 69:49 (18:11, 18:14, 23:8, 10:16)

Widzew: Ewelina Gala 20, Anna Kudelska 14, Natalia Gzinka 12, Wiktoria Stępień 12, Jagoda Bandoch 5, Otylia Pawlak 2, Nikola Tomasik 2, Maria Grudzień 2, Wiktoria Ozga 0, Małgorzata Chojnacka 0, Julia Stuleblak 0, Julia Dresler 0. Trener: Anna Chodera.

Grupa A:

AZS Politechnika Gdańsk - UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki 81:64 (21:19, 18:17, 22:12, 20:16)

UKSBasket: Aleksandra Rok 15, Natalia Rudzińska 14, Kinga Stasinowska 13, Alicja Jarząb 10, Emilia Bołbot 5, Joanna Byczkowska 4, Joanna Szeklicka 3, Paulina Hnida 0, Natalia Donica 0, Natalia Rosińska 0, Amelia Trybułowska 0. Trener: Adam Rajkowski.

AZS Uniwersytet Warszawski - Grot F&F Automatyka Pabianice 55:73 (9:25, 15:13, 10:25, 21:10)

Grot F&F Automatyka Pabianice: Magdalena Grzelak 16, Aleksandra Lorenz 16, Natalia Danych 14, Aleksandra Janiak 14, Natalia Łopińska 7, Pola Kaźmierczak 3, Patrycja Kirsz 3, Aleksandra Kowalska 0, Mariola Dzikowska 0. Trener: Piotr Rozwadowski.

