Wyłączenia prądu w łódzkim. Gdzie 14.08 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Planowane wyłączenia prądu w łódzkim

powiat sieradzki

Sieradz, ul. Józefa Oksińskiego od nr 10a do 10e i od nr 14 a do d , 8 i 8a

16.08 od godz. 8:00 do 11:00

Miedźno

17.08 od godz. 8:00 do 15:00

Ostrów Warcki

17.08 od godz. 8:00 do 15:00

Cielce

18.08 od godz. 8:00 do 15:00

Mogilno

18.08 od godz. 8:00 do 15:00

Dzigorzew

19.08 od godz. 8:00 do 16:00

Borysławice, Błaszki, ul. Szkolna

19.08 od godz. 8:00 do 15:00

Sieradz, ul. Stefana Batorego

20.08 od godz. 8:00 do 15:00

Drzązna, gmina Wróblew

23.08 od godz. 8:00 do 15:00

Warta, ul. 700-lecia, ul. Cezarego Baryki, ul. Długa, ul. Mansjonarska, ul. Popioły, ul. Promień, ul. Przedwiośnie, ul. Wierna, ul. Świętojańska

25.08 od godz. 8:00 do 15:00