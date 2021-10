Wyłączenia prądu w łódzkim. Gdzie 5.10 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie planowane są wyłączenia prądu w łódzkim (5.10)? Warto wiedzieć, kiedy nastąpi brak prądu w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w łódzkim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w łódzkim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Planowane wyłączenia prądu w łódzkim powiat radomszczański Ojrzeń.

8.10 od godz. 7:30 do 13:30 Kotfin, od 24 do 32, Huby Kotfińskie.

11.10 od godz. 7:30 do 13:30 Rędziny, od 1 do 38.

11.10 od godz. 8:00 do 8:30 Rędziny, od 45 do 66 i od 70 do 82. Mała Wieś od 35 do 43.

11.10 od godz. 8:30 do 11:30 Rędziny, od 1 do 38.

11.10 od godz. 11:00 do 12:00 Dąbrowa, od numeru 76 do numeru 88

21.10 od godz. 8:00 do 15:00 Dąbrowa, od numeru 53 do numeru 75A

22.10 od godz. 8:00 do 15:00 Gembartówka, 1-23 oraz dz. 322, 422/5, 325, 327/1, 329, 379, Kodrąb, ul. Wolności 1, Młyńczysko 1, 2, Józefów, 1-36 oraz dz. 222, 385/1, 251, 221, 305/2, 380

6.10 od godz. 8:00 do 15:00

Radomsko, ul. Kopiec 22, ul. Kraszewskiego 1-22 oraz dz. 224/10, 232

7.10 od godz. 8:00 do 13:00 Niedośpielin, 71, 124, Odrowąż, 23-28

8.10 od godz. 8:00 do 15:00 Wojciechów, 1-24 oraz dz. 121/2

8.10 od godz. 9:00 do 15:00 Huta Porajska, 3-15 oraz dz. 148/1, Parzniewice, Małe 1, 27-37, 45 oraz dz. 107, 108, 152, 64, 70/1, 72/2, 92/1, 93/2, 108/2, Parzniewiczki, 1-41 oraz dz. 124/1, 86/2, 87/2, 78, 79, 86/4, Poraj, 2-31 oraz dz. 104/4, 14, 18/4

12.10 od godz. 7:00 do 15:00 Policzko, dz. 138/1, 131, Policzko Stare 14-31

14.10 od godz. 8:00 do 12:00 powiat sieradzki Duszniki, Warta, ul. Głęboka, ul. dr. Karola Szymańskiego

6.10 od godz. 8:00 do 15:00

Sieradz, ul. Nowy Świat, ul. Władysława Reymonta od ul. Staropolnej do ul. Lema, ul. Ludowa do nr 5

7.10 od godz. 8:00 do 15:00

Kawęczynek, Raczków

7.10 od godz. 8:00 do 15:00 Raczków

8.10 od godz. 8:00 do 15:00 Gruszczyce, Aleksandria

8.10 od godz. 8:00 do 15:00 Szczesie, Zwierzyniec

6.10 od godz. 8:30 do 13:00 Przedłęcze

8.10 od godz. 9:00 do 15:00 Złoczew, ul. Burzenińska

13.10 od godz. 8:00 do 12:00 Grójec Wielki, Leśniczówka, Złoczew, ul. Błaszkowska, ul. Cegielniana, ul. Leśna

20.10 od godz. 8:00 do 9:30 Grójec Wielki, Leśniczówka, Złoczew, ul. Błaszkowska, ul. Cegielniana, ul. Leśna

20.10 od godz. 12:30 do 14:00 Garbów, ul. Aleksandrówek 8-34, 60 oraz działki, Szczukwin, ul. Gliniana 1-52 oraz działki

13.10 od godz. 8:00 do 15:00 powiat poddębicki Dominikowice, Lipnica, Kaczenie

6.10 od godz. 8:00 do 16:00 Borki Drużbińskie

7.10 od godz. 8:00 do 15:00

Dominikowice, Lipnica, Kaczenie

7.10 od godz. 8:00 do 16:00 Rzechta Drużbińska

8.10 od godz. 8:00 do 15:00 Balin, Grocholice, Dominikowice, Niewiesz, Niewiesz-Kolonia, Ułany

11.10 od godz. 0:00 do 0:00 Niewiesz, Niewiesz-Kolonia, Ułany

12.10 od godz. 8:00 do 16:00 Balin, Grocholice, Dominikowice

12.10 od godz. 8:00 do 11:00 Balin, Grocholice, Dominikowice

13.10 od godz. 8:00 do 16:00 Szczyty

12.10 od godz. 8:30 do 14:30 powiat zduńskowolski Czechy, od nr 43 do 83

7.10 od godz. 8:00 do 14:00 Krokocice

11.10 od godz. 8:00 do 12:00 Pstrokonie

12.10 od godz. 8:00 do 15:00

Andrzejów, Pawłów

19.10 od godz. 8:00 do 9:30 Andrzejów, Pawłów

19.10 od godz. 13:30 do 15:00 powiat pabianicki Dobroń, ul. Cisowa, ul. Jodłowa, ul. Modrzewiowa, ul. Sosnowa, ul. Sportowa, ul. Świerkowa, Szczerki, Wincentów, ul. Cyprysowa

7.10 od godz. 8:00 do 15:00

Świerczyna, Kociołki-Las

15.10 od godz. 8:00 do 14:00 Piątkowisko, ul. Cynkowa od numeru 46a do numeru 46r oraz od numeru 48a do numeru 48r

7.10 od godz. 7:30 do 15:00 Piątkowisko, ul. Cynkowa od numeru 43 do numeru 43N, od numeru 45B do numeru 45K, od numeru 47B do numeru 47H i od numeru 49B do numeru 49H

8.10 od godz. 8:00 do 15:00 Pabianice, ul. Spokojna numer 8, ul. Rzgowska od numeru 23 do numeru 43d, numeery 110, 112, 114 oraz od numeru 144 do numeru 276a, ul. Sybiraków cała, ul. Zaradzyńska numery 8a, 8b, Ksawerów, ul. mjr. Hubala od numeru 1 do numeru 23, ul. Karminowa cała

12.10 od godz. 7:30 do 17:00 Hermanów, od numeru 21 do numeru 41 (nie dotyczy osiedla Hermanów 21a-21z), Bychlew, numery 10d i 12b, Pabianice, ul. Skrajna cała, ul. Skośna cała

16.10 od godz. 7:00 do 19:00

Czyżemin, dz. 225, Wola Kazubowa, 17, 31, 39, 55, 61, 63, 65, 71, 73, 75, 78, 80 oraz dz. 100/1 dz. 105 dz. 119/1 dz. 151/2 dz. 206 dz. 207 dz. 227 dz. 32 dz. 34 dz. 37 dz. 57 dz. 58/1 dz. 58/2 dz. 59 dz. 60/2 dz. 60/3 dz. 61 dz. 73/2 dz. 76 dz. 82 dz. 98 dz.132/2 dz.142/4 dz.52 dz.52,47,

12.10 od godz. 7:00 do 15:00

powiat łowicki Zielkowice

6.10 od godz. 8:00 do 15:00 Bełchów, ul. Broniewskiego, ul. Cicha, ul. Kilińskiego, ul. Kościuszki, ul. Narutowicza, ul. Reymonta, ul. Sienkiewicza, ul. Sosnowa, ul. Szkolna, ul. Szklana, ul. 1 Maja, ul. Mickiewicza, ul. Miodowa, ul. Żeromskiego, ul. Brzozowa, ul. Dworcowa, ul. Leśna, ul. Orzeszkowej, Dzierzgówek, Polesie

6.10 od godz. 8:00 do 10:00

Zielkowice

7.10 od godz. 8:00 do 15:00 Złaków Borowy

7.10 od godz. 8:00 do 12:00 Retki

7.10 od godz. 11:00 do 15:00 Zielkowice

8.10 od godz. 8:00 do 15:00 Sierżniki

8.10 od godz. 8:00 do 12:00 Sierżniki

8.10 od godz. 11:00 do 15:00 Zielkowice

11.10 od godz. 8:00 do 15:00 Złaków Borowy

12.10 od godz. 8:00 do 15:00 Łyszkowice, ul. Kwiatowa, ul. Polna, ul. Szkolna, ul. Skierniewicka, ul. Leśna, ul. Księstwa Łowickiego, ul. Janusza Korczaka, Kolonia Łyszkowice

12.10 od godz. 8:00 do 12:00 Złaków Borowy

13.10 od godz. 8:00 do 15:00 Złaków Borowy

14.10 od godz. 8:00 do 15:00 Złaków Borowy

15.10 od godz. 8:00 do 15:00 powiat piotrkowski Skotniki

6.10 od godz. 8:00 do 12:00

Kozierogi, 1-38, Piekarki, 21, 22

8.10 od godz. 7:30 do 15:00 Baby, ul. Dworcowa 2-6, ul. Piotrkowska 3, 5, 8-29, ul. Wolborska 19-23, Kiełczówka, ul. Piotrkowska 1-6, ul. Wolborska 1-17

11.10 od godz. 8:00 do 15:00 Łęki Szlacheckie, 1-20B oraz dz. 812/16, 812/7, 831/6, 897/1, 807/3

14.10 od godz. 8:00 do 15:00 Boryszów, 2-5 oraz dz. 202, 405, 406, 414

14.10 od godz. 9:00 do 15:00

Wroników, 16-32, 57-71 oraz dz. 103/1, 105/7, 150/1, 867, 872/1, 146/2, 88/2

15.10 od godz. 7:00 do 15:00 Będzyn, dz. 491, 416, Zbyłowice dz. 488, 487/1, 487/2, 487/3, 487/4

15.10 od godz. 9:00 do 14:00 Łochyńsko, 81-89, Straszów, 1-1A, 21-22A, 64-80

18.10 od godz. 8:00 do 15:00 Białocin, 2-21 oraz dz.175/2, 135/2, 179, 192

19.10 od godz. 7:00 do 15:00

Młoszów, Apolonka, Dębsko, Dębina, Karolinów, Golesze Duże, Golesze-Parcela, Marianów, Leonów, Janów, Kaleń, Stanisławów

6.10 od godz. 8:00 do 10:00 Szarbsko

6.10 od godz. 8:00 do 17:00 Młoszów, Apolonka, Dębsko, Dębina, Karolinów, Golesze Duże, Golesze-Parcela, Marianów, Leonów, Janów, Kaleń, Stanisławów

6.10 od godz. 16:00 do 18:00 powiat łęczycki Mikołajew

6.10 od godz. 11:00 do 15:00 Prądzew, Fajnów, Salomejów

14.10 od godz. 8:00 do 14:00 Zagórze, 3, dz. 107, Grabowie 2

7.10 od godz. 8:00 do 15:00 powiat łódzki wschodni Koluszki

11.10 od godz. 8:00 do 15:00 Gospodarz, numery 85, 86, 87, 88, ul. Nasienna od numeru 13 do numeru 33 (nie dotyczy adresu ul. Nasienna 15/19) od 14.10 godz. 8:00 do 15.10 godz. 15:00 Rydzynki, 62 oraz dz. 111/15, ul. Mała dz. 116/2, ul. Ptasia dz. 111/18 dz.111/14, ul. Tęczowa dz. 122/1 dz. 122/4 dz. 122/5 dz. 122/6 dz. 122/7 dz. 122/8 dz. 122/9 dz. 123/10,, ul. Rzeczna 17 20 20D oraz dz.139/16 dz.139/3 dz.139/6 dz.139/7

13.10 od godz. 9:00 do 15:00

powiat brzeziński Witkowice, Przanówka

12.10 od godz. 8:00 do 15:00

Gałkówek-Kolonia, Gałkówek-Parcela, Przanowice, Gaj

13.10 od godz. 8:00 do 15:00 Gałkówek-Kolonia, Adamów, Jordanów, Eufeminów, Małczew, Czyżyków

14.10 od godz. 8:00 do 15:00 Małczew, Czyżyków

15.10 od godz. 8:00 do 15:00 Łódź Łódź-Bałuty, ul. Bolesława Limanowskiego numery 66, 68, 70

6.10 od godz. 7:30 do 14:00 Łódź-Bałuty, ul. Górnicza numery 24, 26, ul. Okopowa numery 105, 107

6.10 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź-Polesie, ul. Rajmunda Rembielińskiego nr 31 i nr 33.

7.10 od godz. 7:00 do 14:00 Łódź-Polesie, ul. Zdrowie numer 4/8

8.10 od godz. 7:30 do 14:00 Łódź-Bałuty, ul. Pojezierska numery 90, 90a, 90d

8.10 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź-Polesie, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich numer 41

9.10 od godz. 8:00 do 13:00

Łódź-Widzew, ul. Krokusowa numery 1/2, 9, ul. Pomorska od numeru 276 do 300

11.10 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź-Bałuty, ul. Jeziorna od numeru 20 do 28, ul. Niezapominajki numer 25/25a

11.10 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź-Górna, ul. Przyjacielska nr 14

12.10 od godz. 7:00 do 14:00 Łódź-Polesie, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich numer 45

12.10 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź-Widzew, ul. Olkuska od numeru 17 do 23 oraz numer 20 i działki od 176/1 do 176/15

12.10 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź-Polesie, ul. Borowa od numeru 19 do 23 oraz numery 14, 16, ul. Cyganka od numeru 7 do 31 oraz od numeru 4 do 32 i działka 496/6, ul. Czołgistów od numeru 9 do 23 oraz od numeru 4 do 32, ul. Lemieszowa od numeru 1 do 35 oraz od numeru 4 do 22a, ul. Pionierska numery 2, 4, 6, ul. Pługowa numer 2, ul. Rowerowa od numeru 3 do 27 oraz od numeru 2 do 36, ul. Złotno numer 4

13.10 od godz. 8:00 do 14:00

Łódź-Polesie, ul. Władysława Syrokomli numery 19a, 21, ul. Krańcowa od numeru 45 do 81

13.10 od godz. 8:00 do 12:00 Łódź-Górna, ul. Pabianicka nr 136 i nr 138

14.10 od godz. 7:00 do 11:00 Łódź-Bałuty, ul. Antoniego Książka od numeru 9 do 25 oraz od numeru 2 do 22a, ul. Gen. Edmunda Taczanowskiego numery 28, 30, 34, ul. Andrzeja Rosickiego od numeru 1 do 13 oraz od numeru 2 do 8, ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka cała

15.10 od godz. 8:00 do 14:00 powiat łaski Rogóźno

6.10 od godz. 8:00 do 14:30 Klęcz, Chociw, Józefów

8.10 od godz. 8:00 do 14:00 Wydrzyn

20.10 od godz. 8:30 do 13:30 powiat wieluński Osjaków, ul. Częstochowska, ul. Piaskowa, ul. Spacerowa

6.10 od godz. 8:30 do 14:30

Wieluń, ul. mjr. Henryka Sucharskiego, ul. Jana Stanki

11.10 od godz. 8:00 do 12:30 Widoradz

11.10 od godz. 8:30 do 13:30 Załęcze Wielkie

15.10 od godz. 8:30 do 13:30 Widoradz, Widoradz Dolny, Widoradz Górny

18.10 od godz. 8:30 do 13:30 powiat opoczyński Chorzew, Młynki, Gajówka Młynki, Marchewki, Siemkowice, ul. Widawska

7.10 od godz. 8:00 do 9:30 Chorzew, Młynki, Gajówka Młynki, Marchewki, Siemkowice, ul. Widawska

7.10 od godz. 13:00 do 14:30 Pilichowice, 4, 7, dz. 407

11.10 od godz. 8:00 do 16:00 Syski, Wydraków, Sepno-Radonia, Góry Trzebiatowskie, Julianów, Bukowiec nad Pilicą, Zajączków

14.10 od godz. 8:00 do 17:00 Bukowiec nad Pilicą

15.10 od godz. 8:00 do 17:00 Inowłódz, ul. Letnia 35

19.10 od godz. 8:00 do 15:00

Opoczno, ul. Staromiejska 42-143, ul. Daleka, ul. Kwiatowa 55, 58, ul. Libiszewska, ul. Krótka, ul. Drzymały, Wola Załężna, 1

19.10 od godz. 8:00 do 15:00 Wola Załężna

20.10 od godz. 8:00 do 15:00 powiat bełchatowski Wólka Łękawska

8.10 od godz. 8:00 do 13:00 Kluki

19.10 od godz. 8:00 do 14:00 Leśniaki, Sówki, Błaś

19.10 od godz. 8:30 do 14:30 Parzno, Parzno-Lesisko

21.10 od godz. 7:30 do 12:30 Antonina, Jastrzębice

21.10 od godz. 8:00 do 9:30 Jastrzębice, Dąbrowa, Obrów, Komorniki

21.10 od godz. 8:30 do 14:30 Antonina, Jastrzębice

21.10 od godz. 13:30 do 15:00 Janów, 1-14 oraz dz. 205/2, Podstole, 44-49 oraz dz. 165/2, 164/2, 166

14.10 od godz. 8:00 do 15:00 Zalesie

18.10 od godz. 8:00 do 15:00

powiat pajęczański Ożegów, Ożegów Kolonia, ul. 18 Stycznia, Pieńki, Pieńki Ożegowskie, Szczyty, ul. Szkolna ul. Błaszkowska

12.10 od godz. 8:00 do 9:30 Ożegów, Ożegów Kolonia, ul. 18 Stycznia, Pieńki, Pieńki Ożegowskie, Szczyty, ul. Szkolna ul. Błaszkowska

12.10 od godz. 13:30 do 15:00 powiat zgierski Zgierz, ul. Aleksandrowska od numeru 98 do 193, ul. Waleriana Łukasińskiego od numeru 21 do 34, ul. Daleka, ul. Wiosny Ludów od numeru 54 do 111, ul. Lawendowa od numeru 2 do 17, ul. Skośna od numeru 1 do 11, ul. Piaskowice od numeru 1 do 25/27 oraz od 4 do 12, ul. Aniołowska od numeru 1 do 30, ul. Jaśminowa od numeru 1 do 12, ul. Irysowa, ul. Stefana od numeru 1 do 11 ( załączenie napięcia w dniach wyłączenia w godz 14:00-10:00 dnia następnego) od 7.10 godz. 10:00 do 8.10 godz. 14:00

Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunalski, ul. Sąsiedzka 4

12.10 od godz. 10:00 do 14:00 powiat tomaszowski Łaznowska Wola, ul. Rokicińska, ul. Południowa, Cisów, Rokiciny-Kolonia, ul. Łódzka 18

6.10 od godz. 8:00 do 15:00 Kolonia Zawada, ul. Osiedlowa

7.10 od godz. 8:00 do 12:00 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kotlinowa 66, ul. Nagórzycka

13.10 od godz. 8:00 do 15:00 Twarda, ul. Główna, ul. Szkolna, ul. Miła

14.10 od godz. 8:00 do 16:00 Ujazd, ul. Antolin, Skrzynki, 101-118, Przesiadłów, 2, 93-98, dz. 498/1, 482, 495

14.10 od godz. 8:00 do 15:00 Tomaszów Mazowiecki, ul. Zawadzka 88-100, 76B

18.10 od godz. 8:00 do 17:00 Tomaszów Mazowiecki, ul. Zawadzka 54-86

20.10 od godz. 8:00 do 17:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty Pozostałe wyłączenia prądu Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

