Wyłączenia prądu w łódzkim. Gdzie 8.08 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w łódzkim 8.08? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w łódzkim. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Planowane wyłączenia prądu w łódzkim powiat pajęczański miejscowość Łężce, nr parzyste od 2 do 20 i od 40 do 48, nr nieparzyste od 1 do 5.

9.08 od godz. 8:00 do 15:00 powiat poddębicki Ner, Ner Kolonia, Ner Parcel, Wartkowice

9.08 od godz. 8:00 do 15:00 Ner, Ner Parcel

10.08 od godz. 8:00 do 15:00 Tur

16.08 od godz. 8:00 do 15:00 Marcinów, gmina Zadzim

19.08 od godz. 8:00 do 15:00 Oleśnica

20.08 od godz. 8:00 do 15:00 Mrowiczna

20.08 od godz. 8:00 do 15:00 Brudnów Pierwszy, Brudnów Stary, Brudnów Drugi

23.08 od godz. 7:00 do 15:00 Borki Drużbińskie

24.08 od godz. 8:00 do 15:00 Ustronie, od numeru 100 do 100u oraz od 102 do 102u

17.08 od godz. 10:00 do 13:00

Annów, Wielka Wola, Gaj

23.08 od godz. 8:00 do 15:00 powiat łęczycki Grabinka, Miedze

9.08 od godz. 8:00 do 16:00 Pełczyska, Wola Niedźwiedzia

19.08 od godz. 8:00 do 15:00 Zduny

17.08 od godz. 8:00 do 12:00 Ostrówek

18.08 od godz. 8:30 do 13:30 Ksawerów, ul. Graniczna od numeru 5 do numeru 26, ul. Mały Skręt od numeru 56 do numeru 84, ul. Prześwit cała, ul. Łódzka numer 6, Łódź-Górna, ul. Ksawerowska od numeru 83 do numeru 105, ul. Pabianicka numer 275

13.08 od godz. 8:00 do 15:00 Ksawerów, ul. Cegielniana numer 6, w tym telefonia cyfrowa, firmy zlokalizowane na terenie WPO

16.08 od godz. 8:00 do 15:00 Kotków, 43-48, Kolonia Kotków 6-9, Szczukocice, 81, Borzęcin, 1

20.08 od godz. 8:00 do 15:00

powiat sieradzki Sędzice

10.08 od godz. 8:00 do 15:00 Budziczna

11.08 od godz. 8:00 do 15:00 Golków

12.08 od godz. 8:00 do 15:00 Sieradz, ul. Zakładników

12.08 od godz. 9:00 do 12:00 Duszniki, Warta, ul. Głęboka, ul. dr. Karola Szymańskiego

13.08 od godz. 8:00 do 15:00 Rossoszyca, ul. Ogrodowa, ul. Sieradzka

13.08 od godz. 8:00 do 15:00 Sieradz, ul. Józefa Oksińskiego od nr 10a do 10e i od nr 14 a do d , 8 i 8a

16.08 od godz. 8:00 do 11:00 Miedźno

17.08 od godz. 8:00 do 15:00 Ostrów Warcki

17.08 od godz. 8:00 do 15:00 Cielce

18.08 od godz. 8:00 do 15:00 Mogilno

18.08 od godz. 8:00 do 15:00 Dzigorzew

19.08 od godz. 8:00 do 16:00

Borysławice, Błaszki, ul. Szkolna

19.08 od godz. 8:00 do 15:00 Sieradz, ul. Stefana Batorego

20.08 od godz. 8:00 do 15:00 Drzązna, gmina Wróblew

23.08 od godz. 8:00 do 15:00 Warta, ul. 700-lecia, ul. Cezarego Baryki, ul. Długa, ul. Mansjonarska, ul. Popioły, ul. Promień, ul. Przedwiośnie, ul. Wierna, ul. Świętojańska

25.08 od godz. 8:00 do 15:00 Gronówek, Burdynówka

16.08 od godz. 9:30 do 12:30 Stefanów Barczewski Pierwszy, Stefanów Barczewski Drugi, Wierzbowa

19.08 od godz. 8:30 do 13:00 powiat zduńskowolski Zduńska Wola, ul. Kręta, ul. Łaska 68, 70, 72, 73, 74, 79, 89, 81, 91, 91a, 93, ul. Marii Konopnickiej od nr 2 do 29, ul. Osmolińska 2, ul. Władysława Jagiełły

11.08 od godz. 8:00 do 12:00

Grabina, gm. Zadzim

16.08 od godz. 8:00 do 15:00

Boczki Stare, Gosiow, Boczki-Parcela, Reduchów

16.08 od godz. 8:00 do 15:00 Reduchów, Reduchów-Kolonia

18.08 od godz. 8:00 do 15:00 Zduńska Wola, ul. Elizy Orzeszkowej, ul. Haliny Poświatowskiej, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, ul. Władysława Reymonta, ul. Zduńska

20.08 od godz. 8:00 do 11:00 Boczki-Parcela

23.08 od godz. 8:00 do 15:00 powiat bełchatowski Nowa Wieś, gm. wartkowice

12.08 od godz. 8:00 do 16:00 Nowa Wieś, gm. wartkowice

13.08 od godz. 8:00 do 16:00 Bełchatów, ul. Powstańców Śląskich, ul. Obrońców Gór Borowskich, ul. Powstańców 1863 roku, ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Wojciecha Korfantego, ul. Radomszczańska

9.08 od godz. 7:30 do 14:30 Ścichawa

12.08 od godz. 8:00 do 14:00 Niedyszyna

13.08 od godz. 7:30 do 10:00

Niedyszyna

13.08 od godz. 17:30 do 20:00 Józefów, Helenów, Kociołki

16.08 od godz. 7:30 do 14:30 Józefów, Wadlew Józefów

16.08 od godz. 8:00 do 13:00 Adamów, Wola Mikorska

18.08 od godz. 8:00 do 13:00 Adamów

19.08 od godz. 8:00 do 13:00 Studzianki, Chorzęcin, 203

25.08 od godz. 8:00 do 17:00 powiat łaski Górki Grabińskie

12.08 od godz. 8:00 do 16:00 Sędziejowice-Kolonia

12.08 od godz. 8:00 do 15:00 Brzeski

13.08 od godz. 8:00 do 15:00 Wandzin, ul. Klonowa, Kwiatkowice-Las, ul. Bajkowa, ul. Jabłoniowa, ul. Zachodnia

16.08 od godz. 8:00 do 15:00 Wronowice, ul. Jaskółcza, ul. Kanarkowa

17.08 od godz. 8:00 do 15:00

Górki Grabińskie

17.08 od godz. 8:00 do 15:00 Łopatki

20.08 od godz. 8:00 do 15:00

Brzeski

24.08 od godz. 8:00 do 15:00 Widawa, ul. Kuziówek

17.08 od godz. 9:30 do 14:30 Rogóźno, Rogóźno Kolonia

19.08 od godz. 8:30 do 13:30 powiat piotrkowski Dąbrówka, Gorzuchy gm. Wroblew

12.08 od godz. 8:00 do 15:00 Sulejów, ul. Klasztorna 1-38a oraz dz. 80/4, ul. Plac Targowy 14, 15, ul. św. Jana 1, 3 oraz dz. 128/2, 134, ul. Targowa 3-31

11.08 od godz. 8:00 do 15:00 Krężna, 5A, Krężna-Kolonia, 5, 59-66A

11.08 od godz. 9:00 do 17:00 Łochyńsko, 33-72 oraz dz. 464, 909/1, 910, 913/1, 977/1, 991, 912/3

13.08 od godz. 8:00 do 15:00 Karlin, ul. Piotrkowska 11, 14, 17, 19, 24, 34, 44, 48, 50, ul. Kościelna 1, 3, 7, 9, ul. Brzozowa 1-22, ul. Słoneczna 3, 8

16.08 od godz. 8:00 do 15:00

Kamienna, 23-26

17.08 od godz. 8:00 do 16:00 Kłudzice, 1-40 oraz dz. 435, 452, 512/4, 594/2, 454/1

17.08 od godz. 8:00 do 15:00 Kafar, 1-22 oraz działki, Władysławów, 9A, 9B oraz dz. 4

19.08 od godz. 8:00 do 15:00 Straszów, 1-6, 53-62 oraz dz. 320/11, 279, 351/4, 273/3, 276/1, 293/2, 343/2, 351/5

19.08 od godz. 8:00 do 15:00 Moszczenica, ul. Cegielniana 1A, 3 oraz dz. 908/6, ul. Fabryczna 10-37, ul. Kosowska 45, 60, 61 oraz dz. 889/3, 886/3, 8786/4, 907/2, 951, ul. Nowy Świat 1-13, ul. Spacerowa 3-5, ul. Wesoła 8

23.08 od godz. 8:00 do 15:00

Łęczno, 96-111, 124 oraz dz. 663/4, 652/1, 682/3

24.08 od godz. 8:00 do 15:00 Wolbórz, ul. Ogrodowa dz. 15, 32/2, 22

20.08 od godz. 8:00 do 16:00

powiat opoczyński Stoczki

13.08 od godz. 8:00 do 15:00 Petrykozy, ul. Pasterska od numeru 1 do numeru 69, ul. Bacy cała, Szynkielew, numery 31a, 32

17.08 od godz. 8:00 do 15:00 Strzałków, ul. Broniewskiego 5, 7

12.08 od godz. 8:00 do 13:00 powiat brzeziński Kobylin, od 10 33

10.08 od godz. 8:00 do 15:00 Koziołki, 27-38, Kolonia Koziołki 6,30, Wola Cyrusowa, 83

11.08 od godz. 8:00 do 15:00 Przanówka, od 1 do 17 i 44, Witkowice, nr 61

18.08 od godz. 8:00 do 15:00 powiat łowicki Bełchów

11.08 od godz. 8:00 do 15:00 Wiskienica Dolna

17.08 od godz. 11:00 do 15:00 Bełchów

18.08 od godz. 8:00 do 11:00 Reczyce

19.08 od godz. 8:00 do 12:00

Reczyce

19.08 od godz. 8:00 do 15:00 Leonów, Adamów

6.09 od godz. 8:00 do 15:00 powiat wieruszowski Wesoła

11.08 od godz. 11:00 do 15:00 Dymki

18.08 od godz. 8:30 do 14:00 powiat łódzki wschodni Gałków Mały, ul. Sportowa, ul. Zacisze, ul. Kolejowa 33, ul. Brzezińska od 1 do 37 , od 2 do 26

12.08 od godz. 8:00 do 15:00 Koluszki, ul. Brzozowa od 3 do 8, ul. Sosnowa od 1 do 12

17.08 od godz. 8:00 do 15:00 Koluszki, ul. Rataja 11 do 28 i 51, ul. Witosa 3, 5, iod 20 do 52

19.08 od godz. 8:00 do 15:00

Regny, ul. Główna 1 i 8, ul. Leśna

20.08 od godz. 8:00 do 15:00

Wardzyn, od numeru 44 do numeru 79

11.08 od godz. 9:30 do 16:00 Rzgów, ul. Wiosenna cała, ul. Grodziska od numeru 27 do numeru 55, ul. Polna od numeru 1 do numerów 9 i 12, ul. Południowa od numeru 1 do numerów 4 i 7

17.08 od godz. 8:00 do 15:00 Kruszów, ul. Centralna 1-19, ul. Trybunalska 1a, 1c, 18c, 18d, ul. Żeromińska 1-9, 14, 16

9.08 od godz. 8:00 do 15:00 Będzelin, Pogorzałe Ługi

10.08 od godz. 8:00 do 15:00 Łódź Łódź-Bałuty, ul. Helska od numeru 2 do 24a, ul. Bolesława Limanowskiego numer 199a i 207, ul. Grudziądzka numer 1b i 3, ul. Swojska numer 4

11.08 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź-Widzew, ul. Limbowa od numeru 1 do 49 oraz od numeru 2 do 52, ul. Telefoniczna numer 52a i 55, ul. Pszczyńska numer 31 - Ogródki Działkowe

12.08 od godz. 8:00 do 14:00

Łódź-Widzew, ul. Wysoka numer 30

13.08 od godz. 8:30 do 14:00 Łódź-Polesie, ul. Złotno od numeru 141 do 175 oraz od numeru 146 do 170

17.08 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź-Bałuty, ul. Bursztynowa od numeru 63d do 69, ul. Sapieżyńska od numeru 35 do 51 oraz od numeru 18 do 46, Łódź-Widzew, ul. Łukaszewska od numeru 41 do 75 oraz od numeru 42 do 56a, ul. Moskuliki numer 52, ul. Nad Niemnem od numeru 59 do 63 oraz od numeru 40 do 62

18.08 od godz. 8:00 do 14:00

Łódź-Widzew, ul. Arniki numer 37, ul. Henrykowska od numeru 1 do 3, ul. Podgórze numery 3/5, 9/11, ul. Pomorska od numeru 351 do 415 oraz od numeru 306 do 380

18.08 od godz. 9:00 do 17:00

Łódź-Widzew, ul. Lawinowa od numeru 14 do 44 i od numeru 57 do 61 oraz działki 87/3, 88/2 i 94/4.

18.08 od godz. 9:00 do 18:00 Łódź-Widzew, ul. Henrykowska nr 18 - stacja nr 23321

18.08 od godz. 9:00 do 18:00 Łódź-Widzew, ul. Jana Dębowskiego od numeru 11 do 25, Działki "KOLEJARZ", "LIMBA", ul. Giewont numer 28a, ul. Halna cała, ul. Hyrna od numeru 3 do 15 oraz od numeru 2 do 8, ul. Wichrowa od numeru 1 do 61 oraz od numeru 2 do 26

19.08 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź-Bałuty, ul. Luksemburska działki 33/23, 33/24, 33/26

24.08 od godz. 8:00 do 14:00 Łódź-Bałuty, ul. Belgijska od numeru 27 do 37 oraz numer 26

25.08 od godz. 8:00 do 14:00

powiat wieluński Krzeczów, ul. Wczasowa

13.08 od godz. 8:30 do 13:30 Sieniec, Jodłowiec

16.08 od godz. 8:30 do 13:30 Krzyworzeka

17.08 od godz. 8:30 do 13:30 powiat kutnowski Biała

17.08 od godz. 8:00 do 13:00 powiat pabianicki Świerczyna, Kociołki-Las

17.08 od godz. 8:00 do 14:00 Pabianice, ul. Bociania od numeru 8 do końca ulicy, ul. Leśna odbiorcy zasilani ze złącz kablowych od numeru 3570 do numeru 3594, od numeru 4082 do numeru 4086 oraz numer 6635

9.08 od godz. 8:00 do 15:00

Piątkowisko, od numeru 1 do numeru 26, ul. Platynowa od numeru 1 do numeru 6, ul. Cynkowa numery 2, 4, ul. Złota numery 1, 2, ul. Parkowa od numeru 1 do numeru 18, ul. Stalowa cała, Pabianice, ul. Wspólna numer 33 - firmy PPHU Ledmen i PU Aster oraz od numeru 33 do numeru 72, w tym składnica węgla, ul. Łukowa cała, ul. Agrestowa cała, ul. Karniszewicka numer 131d, ul. Torowa numer 31 oraz złącza kablowe numer: 4605, 4771, 4533, 5536, 6988, 6752, ul. Wiśniowa od numeru 1 do numeru 7 oraz od numeru 2 do numeru 20, ul. Warzywna numer 6 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Lutomierska numer 50 firma Goodman stacje 33068 i 33097

11.08 od godz. 8:00 do 15:00

Pabianice, ul. Rypułtowicka numery 20, 20a

12.08 od godz. 8:00 do 14:00 Pabianice, ul. Trębacka od numeru 6 do numeru 40, w tym kiosk Ruchu, ul. Piotra Bardowskiego od numeru 7 do numeru 7j, ul. Próżna numery 4 i 8

18.08 od godz. 8:00 do 15:00 Wola Żytowska, odbiorcy zasilani ze złącz kablowych od numeru 1921 do numeru 1946

20.08 od godz. 8:00 do 14:30 Chechło Drugie, ul. Zwycięstwa cała, ul. Pabianicka numer 2, ul. Lipowa numery 1, 2, 3, 4 w tym szkoła, Chechło Pierwsze, ul. Pabianicka od numeru 1 do numeru 4

23.08 od godz. 8:00 do 15:00 Dłutów, ul. Wysoka 10 oraz dz. 185/19, 192/4, 193/11, Dłutów Poduchowny dz. 183/15, 185/13, Borkowice, 14 oraz dz. 181/7

9.08 od godz. 8:00 do 15:00

Huta Dłutowska, ul. Zagajnikowa, ul. Brzozowa, ul. Klonowa, ul. Leśna, ul. Leśny Staw, ul. Rydzyńska, ul. Sosnowa, ul. Świerkowa

12.08 od godz. 8:00 do 15:00 Czyżemin, działki 58/1 49/6 37/27 64/3 49/24 55/7 49/23 37/28 46/8 dz. 244/16 37/16 49/18 37/17 49/19 46/11 244/6 49/3 244/12 dz. 64/4 dz.49/9 55/3 dz.37/18 49/22 49/7 dz.37/37,37/38 244/17 37/6 dz. 64/6 22 dz.74/36 49/4 55/11 dz. 58/3 dz.55/12 49/14, 52/13 46/10 2, Zofiówka, ul. Baśniowa 25-54, ul. Cienista dz. 88/15, 89/20-26, ul. Cmentarna dz. 84/11, 13, 14,, ul. Grzybowa dz. 64/20, 64/27, 65/13, 65/17, 65/18, 65/21, ul. Jałowcowa 1-24 oraz dz. 86/16, 86/34, 86/38, ul. Jasna 14-27 oraz dz. 74/24, 74/38, 74/41, ul. Kolorowa dz. 81/12, ul. Konarowa 5, 8, 9,10, 25 oraz dz. 85/20, 85/23, 85/22, 85/24, 85/26, 85/29, 85/30,, ul. Miodowa 17 oraz dz. 91/61, ul. Ogrodowa 14-33, ul. Złota dz. 68/8,, ul. Barwna 1, ul. Kwiatowa dz. 75/21

18.08 od godz. 8:00 do 15:00

Budy Dłutowskie, oprócz nr 59-59i oraz dz. 23/10-23/21, Dłutów, dz. 28/9, 28/10, 94/2, 94/3, Dłutów Poduchowny 24a, 24b oraz dz. 26/59, Borkowice, Drzewociny, 28, Huta Dłutowska, 7-11 oraz dz. 466

25.08 od godz. 8:00 do 15:00 powiat zgierski Ozorków, ul. Malinowa od numeru 1/3 do 9/11 oraz od 8 do 20, ul. Morelowa od numeru 1/3 do 13/15

9.08 od godz. 8:00 do 15:00 Ignacew Rozlazły, od numeru 1 do 6 od 10.08 godz. 8:00 do 11.08 godz. 14:30 Aleksandrów Łódzki, ul. Poselska numer 1

10.08 od godz. 9:00 do 17:00

Zgierz, ul. 3 Maja od numeru 30a do 44 oraz 47, 49, kiosk, ul. 1 Maja od numeru 27 do 35, pl. Plac Jana Kilińskiego od numeru 2 do 7

11.08 od godz. 8:00 do 14:30

Ignacew Rozlazły, od numeru 7 do 14

12.08 od godz. 8:00 do 14:30 Tymianka, od numeru 1 do 19 oraz od 2 do 18, Podlipie

13.08 od godz. 8:00 do 15:00 Dzierżązna, ul. Polna Polna od numeru 21 do42, ul. Akacjowa od numeru 1 do 7

19.08 od godz. 10:00 do 13:00 Dębniak, Kolonia Dębniak, Bielina, Wólka Krzykowska, Teklów, Kolonia Ujazd, 31, dz. 215, Wygoda, Maksymów, Olszowa-Piaski, 1-8

20.08 od godz. 8:00 do 15:00 powiat radomszczański Kolonia Krępa, 43, Rożny Kolonia 1-4, Wierzbica Młynek 110, 112

9.08 od godz. 8:00 do 15:00 Kietlin, ul. Szkolna, ul. Krótka

11.08 od godz. 8:00 do 15:00 Lgota Wielka, ul. Kościelna 2a, 4, ul. Radomszczańska 68-77, ul. Szkolna dz. 161/12, ul. Wolska 1-5

12.08 od godz. 8:00 do 15:00

Wiewiórów, 180-194

16.08 od godz. 8:00 do 15:00 Kolonia Myśliwczów, 63-77

17.08 od godz. 8:00 do 15:00 Radomsko, ul. Kukuczki 2, ul. Świętego Rocha 35-154 oraz dz. 454/4, 383/4

18.08 od godz. 8:00 do 15:00 Radomsko, ul. Broniewskiego 3-15, ul. Kochanowskiego 4-16, ul. Słowackiego 98-110 oraz dz. 774/4, 774/8, ul. Tuwima 3-16

19.08 od godz. 8:00 do 15:00 Radomsko, ul. Anny Walentynowicz dz. 567, 568, ul. Bażantów dz. 602, 627, 645, 687, boczna od Bażantów dz. 624, ul. Brzeźnicka 155-258, ul. Czyżykowa dz. 621, ul. Generała Andersa 3-52 oraz dz. 458/1, 458/2, 561, 565, 590, 611/3, 775/4, 881, 93/1, 94/3, ul. Jarzębinowa dz. 687, 602, ul. Makuszyńskiego 1, ul. Marii Moczydłowskiej dz. 544, ul. Rotmistrza W. Pileckiego dz. 578, 566, 570, 571/2, 573/1, 573/2, 592

20.08 od godz. 8:00 do 15:00

Brudzice, pl. 3 Maja 1-18, ul. Łódzka 6, 8, ul. Radomszczańska 1, 2, 4, 8, ul. Wieluńska 1-60 oraz dz. 917/1, 921/1

27.08 od godz. 8:00 do 15:00 Gembartówka, 17B-23 oraz dz. 328, 422/5, Józefów, 1-36 oraz dz. 222, 221, 251, Kolonia Rzejowice, 1-124 oraz dz. 925/1, 495/1, 494/2, Kolonia Rzejowice 1, 5, 10, 16A, 26-38, 55, 61, 100 oraz dz. 160/1, 26

31.08 od godz. 8:00 do 15:00 powiat tomaszowski Łączkowice, dz. 442/2

17.08 od godz. 9:00 do 13:00 Kopiec

9.08 od godz. 8:00 do 15:00 Małecz, 106-118, 180, 269, 388, dz. 1368

10.08 od godz. 8:00 do 15:00 Lubochnia, ul. Sportowa, ul. Zapłotnia 14, 70

10.08 od godz. 12:00 do 16:00 Łaznowska Wola, ul. Południowa

11.08 od godz. 8:00 do 15:00

Kolonia Łaznów, 75-78, Cisów, 36-37, Michałów

11.08 od godz. 8:00 do 16:00 Łaznowska Wola, ul. Rokicińska, ul. Południowa, Cisów, Rokiciny-Kolonia, ul. Łódzka 18

17.08 od godz. 8:00 do 15:00 Sangrodz, Ujazd, ul. Tomaszowska 80-82, dz. 762, 766, Zaborów Drugi, ul. Piękna, ul. Zachodnia, Dębniak, 1-27, dz. 729, 743, 753, Bielina, dz. 774

19.08 od godz. 8:00 do 15:00 Ujazd, ul. Łąkowa dz. 97/2, 97/3, ul. Sosnowa 2

19.08 od godz. 8:00 do 15:00 Tomaszów Mazowiecki, ul. Dolna 34, ul. Mireckiego 48-75, ul. Zacisze 16-30

23.08 od godz. 8:00 do 17:00 Dzielnica

24.08 od godz. 8:00 do 13:00 powiat rawski Komorów, Zaborów Drugi, Zaborów Pierwszy, Tobiasze

18.08 od godz. 8:00 do 15:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty Pozostałe wyłączenia prądu Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

Tokio Raport odc. 4