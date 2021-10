Wyłudził 650 tys. zł od mieszkańca Tomaszowa Maz. Oszust użył metody "na policjanta". Został zatrzymany, sprawa jest rozwojowa

Metodą "na policjanta" wyłudził 650 tys. zł od mieszkańca Tomaszowa!

4 listopada 2020 roku policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją z tomaszowskiej komendy otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, iż w okresie od 19 października 2020 roku do momentu złożenia w sprawie zawiadomienia, mieszkaniec Tomaszowa Mazowieckiego stał się ofiarą oszustów.

Przestępcy metodą "na policjanta i prokuratora" wprowadzili go w błąd i doprowadzili do przekazania blisko 650.000 złotych swoich oszczędności.

Jak ustalili policjanci, pokrzywdzony został telefonicznie poinformowany przez rzekomego policjanta, że jego dowód osobisty został podrobiony i może być wykorzystany do wypłaty oszczędności zgromadzonych na bankowych kontach. Podczas rozmowy mężczyzna dał się przekonać, że jedynym ratunkiem przed utratą kilkusettysięcznych oszczędności jest wypłacenie ich z banku i przekazanie "policjantom" prowadzącym sprawę, co też mężczyzna uczynił. Dalej sprawę przejął fałszywy prokurator, któremu udało się nakłonić mężczyznę na likwidację lokat oszczędnościowych i ponowne przekazanie pieniędzy na potrzeby "prowadzonej sprawy”. Finalnie na skutek odpowiednio moderowanych rozmów telefonicznych, tomaszowianin dał się również nakłonić na przekazanie swoich kart płatniczych, co jak się okazało umożliwiło sprawcom wypłatę z bankomatów zlokalizowanych w Warszawie jak i na terenie województwa mazowieckiego kolejną kilkusettysięczną kwotę.