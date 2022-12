Wypadek (kolizja) w Zameczku. 75-letni kierowca stracił panowanie nad samochodem i wjechał do rowu

Kierowca nie doznał poważnych obrażeń ciała. W tym przypadku skończyło się jedynie na mandacie karnym.

- Jednak jak pokazuje życie, często takie zdarzenia mają swój tragiczny finał. Dlatego kolejny raz apelujemy do kierowców o zdjęcie nogi z gazu. Prosimy o dostosowanie prędkości do aktualnych warunków pogodowych i bezwzględne przestrzeganie obowiązujących ograniczeń prędkości - podkreśla asp. sztab. Barbara Stępień, oficer prasowy KPP w Opocznie. - Przypominamy, że nadmierna prędkość to jedna z najczęstszych przyczyn zdarzeń drogowych.