Wypadek koło Radomska pijanego kierowcy. Pijana kobieta zderzyła się z busem. Miała 4 promile!

W sobotę rano we wsi Wygoda w gminie Gidle doszło do wypadku drogowego. Poszkodowanych zostało 10 osób.

Według ustaleń z ustaleń policji, 24 lipca około godz. 6.20 na drodze z Radomska do Gidel, 36-letnia kobieta mieszkająca w gminie Gidle kierująca nissanem qashqaiem zjechała na przeciwny pas ruchu i zderzyła się czołowo z busem, volkswagenem transporterem.

W wyniku wypadku koło Radomska do szpitala trafiło 10 osób, w tym 9 z busa. 3 osoby z busa w stanie ciężkim, zagrażającym życiu. Zostały przewiezione śmigłowcami LPR do szpitali w Radomsku, Częstochowie i Łodzi.

Jak się okazało, kobieta kierująca qashqaiem miała 4 promile alkoholu. Została od niej pobrana krew do badania. Czynności w sprawie wypadku nadzoruje prokuratura. Jeśli stan zdrowia prowadzącej na to pozwoli, zostanie przewieziona do policyjnego aresztu.