Wypadek na A1 pod Piotrkowem: bus zderzył się z autem osobowym. Kawałek dalej, zapalił się jadący do wypadku radiowóz ZDJĘCIA

Wypadek na A1 pod Piotrkowem: bus zderzył się z autem osobowym. Kawałek dalej palił się radiowóz

Do wypadku doszło ok. godz. 14 na A1 na wysokości miejscowości Truszczanek. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, kierujący busem marki volkswagen nie zachował odpowiedniej odległości i najechał na tył poprzedzającego go porsche. Oba samochody jechały w kierunku Piotrkowa.