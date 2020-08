Wypadek na DK 1, tir przewrócił się na drogę. Duże utrudnienia, objazdy

Z komunikatu Punktu Informacji Drogowej wynika, że utrudnienia mogą potrwać nawet do godz. 17.

Jak informuje Maciej Zalewski, rzecznik prasowy GDDKiA w Łodzi, z przewróconego pojazdu, który zablokował całkowicie przejazd w kierunku południowym wyciekła duża ilość paliwa, co znacznie komplikuje akcję ratowniczą. Podnośnik, który przyjechał na miejsce zdarzenia okazał się niewystarczający i konieczne okazało się sprowadzenie cięższego sprzętu.

Wobec faktu, że objazd skierowano na sąsiednią DK 91, tam również tworzą się duże zatory. Apelujemy zatem do kierowców, aby – w miarę możliwości – szukali alternatywnych tras przejazdu z południa, już od Częstochowy (np. do drogi ekspresowej S8 i analogicznie w przeciwnym kierunku). Pozwoli to uniknąć stresu i ograniczyć stratę czasu - dodaje Zalewski.