Wypadek na S8. Ciężko ranny 39-latek walczy o życie

Jak informuje asp. sztab Agnieszka Kulawiecka, rzeczniczka prasowa sieradzkiej policji, DAF z naczepą kierowany przez 60-latka z Litwy uderzył w tył stojącego na pasie awaryjnym fiata dukato, którego kierowca był wówczas poza pojazdem.

Uderzenie było tak silne, że Tir przebił bariery ochronne i wjechał do rowu. W wyniku uderzenia kierowca fiata, którym był 39-latek z powiatu bełchatowskiego został ciężko ranny. Mężczyznę przewieziono karetką do szpitala w Sieradzu, gdzie trafił na stół operacyjny. Litwin został natomiast zatrzymany przez policję do dyspozycji prokuratora rejonowego. Był trzeźwy.

Przez kilka godzin trwały utrudnienia w ruchu drogowym. Policja zorganizowała objazd przez węzeł Złoczew dalej drogą wojewódzką 482 i do węzła Sieradz Południe.

S 8 jest już przejezdna.