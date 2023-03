Wypadek na ulicy Sieradzkiej w Wieluniu. Doszło do zderzenia samochodu osobowego z dostawczym. Jedna osoba ranna

Wypadek na Sieradzkiej w Wieluniu

Wieluńscy policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowego, do którego doszło dzisiaj w Wieluniu na ulicy Sieradzkiej. Z dotychczasowych ustaleń mundurowych wynika, że kierujący volkswagenem polo z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z samochodem ciężarowym mercedes, którym kierował 27- latek. W wyniku tego zdarzenia z obrażeniami ciała do szpitala trafił kierowca volkswagena-informuje Katarzyna Grela, rzecznik KPP w Wieluniu.

To już kolejny wypadek w tym rejonie Wielunia. Niemalże dokładnie w tym samym miejscu, 21 lutego, zginął 39-letni mężczyzna poruszający się hulajnogą. Wjechał on nagle na przejście dla pieszych, wprost pod koła porsche, kierowanego przez 33-latka. Pomimo reanimacji, mężczyzny nie udało się uratować. Zaledwie dzień później, kilkadziesiąt metrów później doszło do zderzenia samochodu osobowego z jadącą na sygnałach karetką. W tym zdarzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał. Doszło jedynie do zniszczeń pojazdów. Policja po raz kolejny apeluje o ostrożność.