Wypadek na ulicy Spornej w Łodzi. Porsche całkowicie zmiotło przystanek autobusowy. Dwie osoby ranne

Wypadek na ul. Spornej w Łodzi. Porsche zmiotło przystanek autobusowy

Do wypadku doszło w środę, 15 marca 2023, około godziny 10.30 na ul. Spornej w rejonie skrzyżowania z ulicą Bracką. Doszło do zderzenia dwóch samochodów (porsche i skoda). Kierująca skodą octavią jechała ul. Sporną i skręcała w lewo w ul. Bracką. W tym samym momencie ul. Sporną od ul. Wojska Polskiego w kierunku ul. Inflanckiej jechało porsche. Na środku skrzyżowania doszło do zderzenia.

Siła uderzenia była tak duża, że kierowca porsche wjechał w pobliski przystanek autobusowy. W wyniku zdarzenia dwóch mężczyzn jadących autem marki porsche zostało poszkodowanych i hospitalizowanych. Na miejscu udzielona została im pierwsza pomoc.

Na miejscu policja prowadzi czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia.