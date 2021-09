Wypadek pod Zduńską Wolą. Zderzyło się pięć samochodów. Dwie osoby ranne ZDJĘCIA Włodzimierz Rychliński

Dwie osoby trafiły do szpitala po wypadku, do jakiego doszło w pobliżu Suchoczasów. To efekt kraksy z udziałem pięciu samochodów.