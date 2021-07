Wypadek strażaków z Wieruszowa. Policja poszukuje sprawcy

W piątek 23 lipca popołudniem strażacy z komendy PSP w Wieruszowie zostali wezwani do usunięcia gniazda szerszeni. Wyjazd zakończył się wywrotką w przydrożnym rowie. Groźne zdarzenie miało miejsce na drodze powiatowej w Mieleszynku. 41-letni kierowca samochodu bojowego zjechał z jezdni, by uniknąć czołowego zderzenia z autem jadącym pod prąd. Trzech strażaków zostało zabranych do szpitala.

- Przeszli kompleksowe badania diagnostyczne, które nie wykazały obrażeń. Strażacy wrócili już do służby – mówi bryg. Dariusz Górecki, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie. - Szczęśliwie nie jechali na sygnałach i prędkość nie była duża. Gdyby to był wyjazd alarmowy, skutki zdarzenia byłyby znacznie poważniejsze.

Kierowca auta, który zjechał na przeciwległy pas ruchu, nie zatrzymał się na miejscu zdarzenia. Poszukuje go teraz wieruszowska policja.

- To było na łuku drogi i możliwe, że ten człowiek nawet nie był świadomy, co się wydarzyło. To już jednak musi wyjaśnić policja. Czekamy na wyniki postępowania – dodaje Górecki.