Wypadek trzech aut na Widzewie. Jedna osoba trafiła do szpitala. Powstały olbrzymie korki Alicja Zboińska

Wypadek trzech aut na łódzkim Widzewie. Grzegorz Gałasiński Zobacz galerię (7 zdjęć)

Jedna osoba trafiła do szpitala po zderzeniu trzech samochodów na al. Piłsudskiego w pobliżu ul. Sarniej. Doszło do niego ok. godz. 8. Utworzyły się olbrzymie korki w stronę wylotu z miasta.