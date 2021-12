Wypadek w Domasznie Pijana matka jechała z dzieckiem. Miała ponad 2 promile

O wypadku drogowym w miejscowości Domaszno, opoczyńska policja została powiadomiona 3 grudnia 2021 roku o godzinie 16.00. Policjanci, którzy pracowali na miejscu ustalili, że 29-letnia kierująca oplem astra, jadąc z 10-letnim synem, zjechała na przeciwległy pas ruchu, następnie do przydrożnego rowu, gdzie jej pojazd dachował.

Poszkodowani z wraku samochodu wydostali się dzięki pomocy mieszkańca okolicy, w której doszło do wypadku.

Pojazd uległ całkowitemu spaleniu. Na miejsce zostały wezwane wszystkie służby ratownicze. Do transportu 29-latki do szpitala zadysponowano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Kobieta została przetransportowana do jednego ze szpitali w województwie świętokrzyskim.

Policjanci oprócz zabezpieczania śladów na miejscu zdarzenia, przebadali także stan trzeźwości kierującej oplem. Niestety okazało się, że 29-letnia kierująca w chwili zdarzenia miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

10-latek w wyniku zdarzenia na szczęście nie doznał poważnych obrażeń ciała i po udzieleniu pomocy medycznej został przekazany pod opiekę członków rodziny.

Sprawa zostanie skierowana pod ocenę sądu. Kobiecie grozi nawet do 12 lat pozbawienia wolności. 29-latka straciła już prawo jazdy. Kolejny raz policja apeluje do kierowców o trzeźwość na drodze.