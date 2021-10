Wypadek w Radomsku. Jeden z kierowców uciekł z miejsca zdarzenia

Wypadek na ulicy Wyszyńskiego w Radomsku

Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło w czwartek (7 października) około godziny 14.20 na ulicy Wyszyńskiego w Radomsku. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, ze kierujący mazdą 24-latek z Radomska jadąc ulicą Słoneczną i zbliżając się do skrzyżowania z Wyszyńskiego, nie zastosował się do znaku STOP i nie ustąpił pierwszeństwa kierującemu vw passatem. Pojazdy zderzyły się, a kierujący passatem uciekł z miejsca zdarzenia.

Kierowca mazdy został przewieziony do szpitala, jego obrażenia nie zagrażają życiu - informuje nadkomisarz Aneta Wlazłowska z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku. - Policjanci szukają drugiego uczestnika zdarzenia, ustalili już właściciela pojazdu.

Trwa postępowanie w sprawie wypadku.