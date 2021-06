Wyścig Solidarności dla najmłodszych kolarzy w Łodzi, Kutnie, Sieradzu, Koluszkach, Tomaszowie

Jak co roku, także i przy okazji 32. edycji Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do uczestnictwa w Mini Wyścigu Kolarskim „Solidarności”, czyli wyścigu kolarskim dla dzieci do 12 lat. Te wyścigi dla najmłodszych będą organizowane już po raz trzynasty. W Łodzi zapisy w godz. 11.30-13, start wyścigu o godz. 13 w parku Poniatowskiego przy kortach tenisowych.

W zawodach mogą uczestniczyć dzieci w wieku przedszkolnym oraz zawodnicy i zawodniczki z Uczniowskich Klubów Sportowych jak i ze szkół podstawowych. Zgłoszenie do wyścigu następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który jest do pobrania (wypełniania) na stronie internetowej organizatora wyscig.com.pl, albo przyjść w dniu wyścigu.

Formularz należy wypełnić i odesłać do organizatora na adres mailowy [email protected] lub przesłać faksem na numer (42) 677 26 06.

Termin nadsyłania zgłoszeń 18 czerwca 2020 roku.

Wymagane jest posiadanie kasków, które w razie braku własnego, można bezpłatnie wypożyczyć́ w biurze zawodów.

Wyścigi będą rozegrane w następujących kategoriach wiekowych: kategoria A (do 5 lat, do 2016), B (6 –8 lat, 2015 –2013), C (9 –10 lat, 2012 –2011), D (11 –12 lat, 2010 –2009), E (11 –12 lat –posiadający licencję żaka). Najstarsza kategoria podzielona jest na amatorów i zawodników licencjonowanych.

Podobne zawody odbędą się także w innych miastach – organizatorach dorosłego wyścigu: 23.06. Kutno, Plac Wolności, 23.06 Płock, ul. 7 Czerwca, 24.06 Koluszki, Zagajnikowa 11, 24.06 Sieradz, Plac Wojewódzki, 25.06 Tomaszów Mazowiecki, Plac Kościuszki, 25.06 Kielce, ul. Sandomierska 131, 26.06 Ostrowiec Świętokrzyski, Rynek, 26.06 Stalowa Wola, al. Jana Pawła II.

Więcej informacji w zakładce Mini Wyścig na stronie internetowej: www.wyscig.com.pl .

Mówi Michał Dudek, organizator Mini Wyścigu Solidarności : – Dzieci, które wystartują w trzech etapach w Łódzkiem będą klasyfikowane do rankingu generalnego najlepszego mini kolarza województwa łódzkiego. Mamy sporo dzieci zgłoszonych internetowo.

– Mnie najbardziej emocjonują teraz wyścigi dzieci – mówił Jarosław Rębiewski, trener kolarzy Tramwajarza Łódź. – Bardzo fajnie, że przy okazji wyścigu seniorów odbywa się taka impreza dla dzieci.