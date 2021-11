Wystawa z okazji 100-lecia urodzin trenera Kazimierza Górskiego będzie otwarta w łódzkiej SMS

Wystawę organizuje Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, a na wernisaż wystawy „Łączy nas Kazimierz Górski” przyjedzie syn niezapomnianego trenera Dariusz Górski. Partnerem wystawy jest Fundacja Kazimierza Górskiego.

Na poprzedniej wystawie w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie prezentowane były medale, które zdobyli polscy piłkarze pod wodzą Kazimierza Górskiego oraz koszulki meczowe polskich zawodników, a także ich rywali. Jak czytamy na stronie Muzeum, klimat tamtych lat próbujemy oddać poprzez odtworzenie gabinetu trenera Górskiego oraz szatni, w której jego zawodnicy przygotowywali się do najważniejszych spotkań. Ogół działań ma na celu przypomnienie sylwetki Kazimierza Górskiego nie tylko grupom szkolnym, dla których przygotujemy również materiał on-line, ale także jak najszerszej liczbie widzów indywidualnych - dorosłych. Sama postać głównego bohatera ma najistotniejsze znaczenie dla planowanego wydarzenia - jego dokonania w historii polskiego sportu nie mają sobie równych. Takie same przesłanie nosić będzie wystawa w łódzkiej Szkole Mistrzostwa Sportowego.

Nie ma bardziej związanego z Kazimierzem Górskim miejsca w Łodzi. To właśnie przy ul. Milionowej król trenerów często spotykał się z trenerami, uczniami i kadrą pedagogiczną.

Od 26 kwietnia 2001 roku Szkoła Mistrzostwa Sportowego nosi imię Kazimierza Górskiego. Na uroczystości był obecny, wraz z małżonką, patron szkoły, który, jak zwykle, tryskał humorem. Kiedy zebrani odśpiewali mu gromkie „Sto lat!”, Pan Kazimierz odpowiedział: „Lepiej żyć lat 50, ale dobrze”.

Jak pisaliśmy 20 lat temu, dostojnego gościa powitał dyr. Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Łodzi dr inż. Roman Stępień, który w serdecznych słowach podziękował Kazimierzowi Górskiemu za przyjęcie patronatu, a równocześnie zapewnił, że Szkoła zrobi wszystko, aby ucząca się w jej murach młodzież, biorąc wzór ze swego patrona, wyrosła na dobrych obywateli i godnych następców obecnych reprezentantów Polski w piłce nożnej.

W wywiadzie dla „Dziennika Łódzkiego” nasz patron powiedział później z charakterystyczną skromnością: – Dla mnie to zaszczyt i wyróżnienie, że wybrano na patrona piłkarskiej młodzieży w Łodzi właśnie mnie, a nie któregoś z wybitnych piłkarzy lub trenerów łódzkich. Chciałbym tylko, żeby z moim nazwiskiem wiązały się sukcesy szkoły. Mam nadzieję, że jej wychowankowie będą wkrótce grać w reprezentacji Polski. To były prorocze słowa, a uczniowie SMS nie zawiedli swojego patrona.

Pan Kazimierz przez wiele lat współpracował bardzo ściśle z łódzkimi mediami. Za te lata owocnej współpracy ówcześni dziennikarze wręczyli patronowi szkoły pamiątkową, specjalną pierwszą stronę Expressu Ilustrowanego.

Poświęcenia pamiątkowej tablicy z napisem: „Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego”, z dopiskiem pod zdjęciem: „Piłka jest okrągła a bramki są dwie”, dokonał nieżyjący już ówczesny kapelan sportu łódzkiego ks. Stanisław Danilewicz.

Podczas wystawy każdemu kibicowi polskiej piłki zapewne łza w oku się zakręci. Dla takich wzruszających chwil warto odwiedzić wystawę w Szkole Mistrzostwa Sportowego.

